Турция заключила соглашение о поставке более тысячи бронированных машин в Румынию на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов.

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Турецкая компания Otokar, специализирующаяся на производстве автобусов и военной техники, выиграла тендер на поставку тактических колесных бронированных машин в Румынию. В рамках этого контракта предполагается поставка 1059 машин в 9 различных конфигурациях для вооруженных сил Румынии. В контракт поставки была включена бронемашина COBRA II от Otokar.

COBRA - универсальное транспортное средство, используемое в турецкой армии и других армиях мира, первая модель которой была выпущена с конвейера в 1997 году. Бронемашина обладает широким спектром функциональности, позволяя использовать ее как бронетранспортер, противотанковую машину, разведывательную машину, наземную радиолокационную машину наблюдения, передовую машину наблюдения, бронированную машину скорой помощи, бронированный командный пункт

COBRA II оснащена разнообразным вооружением, включая 12,7-мм пулеметы, 20-мм пушки и противотанковые ракеты. Бронетранспортер может выпускаться в различных версиях в соответствии с различными требованиями безопасности пользователя благодаря своей модульной конструкции. Стальной V-образный корпус обеспечивает защиту от лёгкого стрелкового оружия, артиллерийских осколков, противопехотных и противотанковых мин и самодельных взрывных устройств

Победившая в тендере от министерства обороны Румынии, компания Otokar опередила французскую компанию Arquus и американскую Oshkosh, которые отказались от официальных заявок на участие в тендере из-за жестких условий контракта. По данным издания Defense Romania, это стало причиной отказа и других участников, и только Otokar представила свое предложение.

Компания Oshkosh из США отказалась участвовать из-за требования передачи технологии, не получив одобрения Конгресса. Французская Arquus сначала предлагала свои бронемашины Sherpa, но Otokar предложила оптимальное сочетание цены и качества, в результате выбор пал на бронемашину COBRA II.