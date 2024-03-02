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Сборка беспилотников Bayraktar TB2
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Пелеши отметил, что для поддержки эксплуатации и управления турецкими дронами начата установка, настройка и монтаж необходимой инфраструктуры. "Эта покупка является символом нашей приверженности модернизации и инновациям наших вооруженных сил", - подчеркнул албанский министр.
В декабре 2022 года Албания заключила соглашение о приобретении парка беспилотных военных летательных аппаратов у турецкой компании Baykar.
Премьер-министр Албании, Эди Рама, заявил, что соглашение включает в себя не только закупку дронов, но и сервисное обслуживание с включенным в него обучением более 30 человек, ответственных за эксплуатацию оружия. Рама также упомянул, что изначально в Албанию прибыли три дрона, не уточнив количество БПЛА в следующей поставке. Количество Bayraktar, прибывших в страну в пятницу, не было уточнено министром обороны.
Стоимость приобретения турецкого оборудования не была раскрыта. Премьер-министр Рама лишь отметил, что сделка была "выгодной".
Беспилотный аппарат Bayraktar TB2 это ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа. Предназначен для нанесения авиационных ударов по наземным объектам противника, а также ведения оперативно-тактической воздушной разведки. БПЛА способен находиться в воздухе до 27 часов и пролетать на расстояние до 150 км, а также оснащены четырьмя ракетами.