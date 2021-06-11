Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: набор бит, наушники и другое
Плоскогубцы
Данный продавец предлагает приобрести качественные плоскогубцы, на выбор есть много моделей, которые отличаются по своему функционалу. Некоторые модели оснащены специальными лезвиями для снятия изоляции с проводов. Также стоит отметить, что у продавца есть возможность отправить товар со складов из Китая и РФ. В целом на товар покупатели оформили уже более 5000 заказов и оставили много положительных отзывов.
US $7.36 - 15.59
Переходник Type-C на USB 3,0
А это простой и недорогой переходник с Type-C на USB 3,0. Его можно подключать к смартфону для дальнейшего подключения разнообразных носителей информации, а также можно использовать во многих других целях. Переходник изготовлен в компактном корпусе, поэтому его буквально можно носить с собой в качестве брелка на ключах. При заказе можно выбрать одно из пяти цветов корпуса на ваш выбор.
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US $0.93
Точилка для ножей
Точилка для ножей очень полезный и необходимый девайс. Данная модель имеет три заточных камня с разной степенью грубости, при заточке ножа нужно пройти все три камня начиная с самого грубого, таким образом, вы добьетесь максимально возможной остроты вашего ножа. При заказе можно выбрать один из многих цветов корпуса. Также стоит отметить, что устройство имеет противоскользящие накладки с нижней части корпуса, а также удобную рукоятку. Товар был заказан почти 10000 раз.
US $6.38 - 9.98
Магнитное кольцо LAOA
А это относительно новый товар, который все больше завоевывает популярность. Это бита с магнитным кольцом на наконечнике. В отличие от стандартного решения, магнитное кольцо гораздо надежнее фиксирует винт и практически исключает его потерю. Это очень удобно при работе на высоте или в неудобных местах. Также кольцо может служить как своего рода стопор.
US $1.96 - 5.26
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Набор бит
Если вы работаете с большим количеством разнообразных винтов, возможно, вам стоит обратить внимание на данный набор бит. Биты продаются по 12 штук в одном комплекте, всего на выбор имеется 13 разнообразных комплектов. Также стоит упомянуть, что все биты имеют длину 50 и 100 миллиметров в зависимости от размеров наконечников.
US $8.82 - 12.49
Пляжная обувь
Стартовал летний сезон и многие поедут на различные водоемы и природу отдыхать. При планировании поездки рекомендую обратить внимание на следующую пляжную обувь. Она легкая и быстро сохнет, однако имеет плотную подошву, которая может защитить ваши ноги от порезов на ракушках или камнях. У продавца в наличии практически все популярные размеры, начиная от 35 заканчивая 47.
US $8.41 - 11.91
Наушники Baseus
И последний товар в данной подборке это отличные бюджетные беспроводные наушники от компании Baseus. Несмотря на цену, амбушюры наушников обладают хорошей шумоизоляцией, динамики выдают отличные басы. Наушники громкие, а на одном заряде могут работать около 40 часов, также их можно использовать с обычным AUX-кабелем. Я сделал полный обзор на данную модель наушников, видео которого можно посмотреть ниже в публикации.
US $26.49
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