Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: набор бит, наушники и другое

Дорогие друзья, в данной публикации вы сможете найти популярные и полезные товары с сайта Aliexpress.Я постарался найти товары, которые действительно полезные и продаются сейчас по относительно низкой цене. Приятных вам покупок.
[ ] для раздела Блоги
+
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке

Плоскогубцы

Данный продавец предлагает приобрести качественные плоскогубцы, на выбор есть много моделей, которые отличаются по своему функционалу. Некоторые модели оснащены специальными лезвиями для снятия изоляции с проводов. Также стоит отметить, что у продавца есть возможность отправить товар со складов из Китая и РФ. В целом на товар покупатели оформили уже более 5000 заказов и оставили много положительных отзывов.

US $7.36 - 15.59    

Перейти в магазин 

Переходник Type-C на USB 3,0 

А это простой и недорогой переходник с Type-C на USB 3,0. Его можно подключать к смартфону для дальнейшего подключения разнообразных носителей информации, а также можно использовать во многих других целях. Переходник изготовлен в компактном корпусе, поэтому его буквально можно носить с собой в качестве брелка на ключах. При заказе можно выбрать одно из пяти цветов корпуса на ваш выбор. 

реклама

US $0.93

Перейти в магазин

Точилка для ножей 

Точилка для ножей очень полезный и необходимый девайс. Данная модель имеет три заточных камня с разной степенью грубости, при заточке ножа нужно пройти все три камня начиная с самого грубого, таким образом, вы добьетесь максимально возможной остроты вашего ножа. При заказе можно выбрать один из многих цветов корпуса. Также стоит отметить, что устройство имеет противоскользящие накладки с нижней части корпуса, а также удобную рукоятку. Товар был заказан почти 10000 раз.    

анонсы и реклама
-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-25 000р на 3070 MSI Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Toshiba
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

US $6.38 - 9.98

Перейти в магазин 

Магнитное кольцо LAOA

А это относительно новый товар, который все больше завоевывает популярность. Это бита с магнитным кольцом на наконечнике. В отличие от стандартного решения, магнитное кольцо гораздо надежнее фиксирует винт и практически исключает его потерю. Это очень удобно при работе на высоте или в неудобных местах. Также кольцо может служить как своего рода стопор.  

US $1.96 - 5.26

реклама

Перейти в магазин 

Набор бит 

Если вы работаете с большим количеством разнообразных винтов, возможно, вам стоит обратить внимание на данный набор бит. Биты продаются по 12 штук в одном комплекте, всего на выбор имеется 13 разнообразных комплектов. Также стоит упомянуть, что все биты имеют длину 50 и 100 миллиметров в зависимости от размеров наконечников.  

US $8.82 - 12.49

Перейти в магазин 

Пляжная обувь 

Стартовал летний сезон и многие поедут на различные водоемы и природу отдыхать. При планировании поездки рекомендую обратить внимание на следующую пляжную обувь. Она легкая и быстро сохнет, однако имеет плотную подошву, которая может защитить ваши ноги от порезов на ракушках или камнях. У продавца в наличии практически все популярные размеры, начиная от 35 заканчивая 47.   

US $8.41 - 11.91

Перейти в магазин 

Наушники Baseus 

И последний товар в данной подборке это отличные бюджетные беспроводные наушники от компании Baseus. Несмотря на цену, амбушюры наушников обладают хорошей шумоизоляцией, динамики выдают отличные басы. Наушники громкие, а на одном заряде могут работать около 40 часов, также их можно использовать с обычным AUX-кабелем. Я сделал полный обзор на данную модель наушников, видео которого можно посмотреть ниже в публикации.   

US $26.49

Перейти в магазин 


Также подписываетесь на мой Telegram канал или сообщество в VK, там вы найдете еще больше интересных товаров с Aliexpress.  

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс товары с aliexpress топ товаров с aliexpress товары с алиэкспресс инструменты на которые стоит обратить внимание инструменты aliexpress топ товаров салиэкспресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
5
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
12
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
14
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
27
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
22
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
12
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
29
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
4
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 44
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае начались массовые аресты майнеров – фермы закрываются, а хешрейт Биткоина упал на 25%
69
Старт продаж GeForce RTX 3070Ti за 57 000 рублей в DNS завершился провалом - видеокарты уже на Авито
89
DNS готовит большую распродажу GeForce RTX 3070 Ti по низким ценам специально для геймеров РФ
46
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на 43 актуальных смартфона от 9 июня 2021
+
Майнить Эфир на видеокартах можно будет ещё 2-3 года – переход на Ethereum 2 снова откладывается
35
12 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11
2
В DNS стартовала распродажа GeForce RTX 3070 Ti по близким к рекомендованным ценам
44
Китайская провинция полностью остановила майнинг криптовалют, а социальные сети заблокировали биржи
55
Финальный тест RTX 3080Ti в добыче 11 криптовалют - карта майнит 200$/месяц и не достанется геймерам
37
Основатель Ethereum рассказал о перспективах Dogecoin и о том, как он заработал на монете $4 млн
13
В Epic Games Store раздают шутер Control и подписку Discord Nitro
10
Украинские майнеры разместили ферму с видеокартами в сарае и нелегально подключили к трансформатору
19
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье, а релиз осенью
199
Цены на видеокарты продолжают падать - NVIDIA RTX 3080 распродают с огромными скидками до 75000 руб
41
Авторы Escape from Tarkov показали «Улицы Таркова» — самую амбициозную локацию в игре
10
34 смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11 на MIUI 12 и MIUI 12.5
3
Исходный код Cyberpunk 2077 попал в открытый доступ
+
В российских магазинах стартовали продажи новейших видеокарт NVIDIA RTX 3070 Ti - смотрим цены
16
GeForce RTX 3080 Ti уже стоит дешевле, чем GeForce RTX 3080 из-за ограничений в добыче Ethereum
6
В ДНС старт продаж новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti опять окончился неудачей
19

Популярные статьи

Майнинг Ethereum теряет целесообразность - сразу несколько криптовалют обогнали Эфир по доходности
85
ZTE LiveBuds - компактные беспроводные наушники с глубоким басом и низкой ценой
3
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
12
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
14
Сборка бюджетного ПК по видео с канала «Айти Технолог»
46
Ищем все оптимальные способы собрать бюджетный игровой ПК летом 2021 года
8
Задержка отображения мониторов Display lag, и как выбрать монитор с ее минимальным значением
22
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
5

Сейчас обсуждают

Сергей Январёв
16:10
Заглот, твои влажные мечты умиляют.
Майнеры из РФ массово скупают GeForce RTX 3080 – лучшая карта для добычи Эфира по скидке до 75 000р
АМУДЕ ШТЕУД ЭЛЬБРУСОВИЧ
16:09
Майнер это как фашист
В Китае начались массовые аресты майнеров – фермы закрываются, а хешрейт Биткоина упал на 25%
Spectre82
16:08
Стоила бы она в итоге 77, а иначе - пусть пылятся дальше
Майнеры из РФ массово скупают GeForce RTX 3080 – лучшая карта для добычи Эфира по скидке до 75 000р
Зеновий Радеонович
16:07
не, сначала повылазят свидетели прогреса, орущие, что 10-овно, а 11-онкрут А так-то обе шлак.
Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году — новый намек на Windows 11
Ярослав Калиновський
16:06
Так там об оригинальности ничего не сказано, сказано что за основу берётся идея лефта и добавляются новые краски
Ветераны Valve и Riot анонсировали The Anacrusis — научно-фантастический боевик в духе Left 4 Dead
Павел Кузнецов
16:06
Так и есть, Гнус Мас всегда отставал и по нормам и по качеству и по выходу на проектные темпы выпуска.
NVIDIA может заказать производство чипов GPU на заводах Intel
DeMoKPaT
16:05
Ну как оно в июне 2021?
GeForce RTX 2080 Ti подешевела на 20 000 рублей – обвал цен перед выходом нового поколения видеокарт NVIDIA
Manager
16:05
Понимаю, что будет вынос мозга, так как она мои деньги считает своими. Кредит - это инструмент.
Жёсткие диски ощутимо подешевели после падения цены Chia до абсолютного минимума – скидки до 42%
Famas
16:05
В точку
Майнеры из РФ массово скупают GeForce RTX 3080 – лучшая карта для добычи Эфира по скидке до 75 000р
Famas
16:04
Хорошая попытка Маркетолог - хорошая.... спасибо но нет!
Майнеры из РФ массово скупают GeForce RTX 3080 – лучшая карта для добычи Эфира по скидке до 75 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем