Плоскогубцы

Данный продавец предлагает приобрести качественные плоскогубцы, на выбор есть много моделей, которые отличаются по своему функционалу. Некоторые модели оснащены специальными лезвиями для снятия изоляции с проводов. Также стоит отметить, что у продавца есть возможность отправить товар со складов из Китая и РФ. В целом на товар покупатели оформили уже более 5000 заказов и оставили много положительных отзывов.



US $7.36 - 15.59

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Переходник Type-C на USB 3,0

А это простой и недорогой переходник с Type-C на USB 3,0. Его можно подключать к смартфону для дальнейшего подключения разнообразных носителей информации, а также можно использовать во многих других целях. Переходник изготовлен в компактном корпусе, поэтому его буквально можно носить с собой в качестве брелка на ключах. При заказе можно выбрать одно из пяти цветов корпуса на ваш выбор.

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US $0.93

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Точилка для ножей

Точилка для ножей очень полезный и необходимый девайс. Данная модель имеет три заточных камня с разной степенью грубости, при заточке ножа нужно пройти все три камня начиная с самого грубого, таким образом, вы добьетесь максимально возможной остроты вашего ножа. При заказе можно выбрать один из многих цветов корпуса. Также стоит отметить, что устройство имеет противоскользящие накладки с нижней части корпуса, а также удобную рукоятку. Товар был заказан почти 10000 раз.

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US $6.38 - 9.98

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Магнитное кольцо LAOA

А это относительно новый товар, который все больше завоевывает популярность. Это бита с магнитным кольцом на наконечнике. В отличие от стандартного решения, магнитное кольцо гораздо надежнее фиксирует винт и практически исключает его потерю. Это очень удобно при работе на высоте или в неудобных местах. Также кольцо может служить как своего рода стопор.

US $1.96 - 5.26

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Набор бит

Если вы работаете с большим количеством разнообразных винтов, возможно, вам стоит обратить внимание на данный набор бит. Биты продаются по 12 штук в одном комплекте, всего на выбор имеется 13 разнообразных комплектов. Также стоит упомянуть, что все биты имеют длину 50 и 100 миллиметров в зависимости от размеров наконечников.

US $8.82 - 12.49

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Пляжная обувь

Стартовал летний сезон и многие поедут на различные водоемы и природу отдыхать. При планировании поездки рекомендую обратить внимание на следующую пляжную обувь. Она легкая и быстро сохнет, однако имеет плотную подошву, которая может защитить ваши ноги от порезов на ракушках или камнях. У продавца в наличии практически все популярные размеры, начиная от 35 заканчивая 47.

US $8.41 - 11.91

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Наушники Baseus

И последний товар в данной подборке это отличные бюджетные беспроводные наушники от компании Baseus. Несмотря на цену, амбушюры наушников обладают хорошей шумоизоляцией, динамики выдают отличные басы. Наушники громкие, а на одном заряде могут работать около 40 часов, также их можно использовать с обычным AUX-кабелем. Я сделал полный обзор на данную модель наушников, видео которого можно посмотреть ниже в публикации.

US $26.49

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