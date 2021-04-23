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Интересные автотоваров с AliExpress, на которые стоит обратить внимание: полироль, щетки и другое

Порой различные мелочи могут значительно упростить уход за вашим автомобилем. Именно такие, недорогие, практичные и популярные товары собраны в данной подборке.
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Набор полировочных кругов    

И начинает данную подборку набор кругов для полировки кузова автомобиля или других поверхностей. В комплекте имеется четыре мягких круга из специального материала, круг прокладка, а также один круг из шерсти для финальной обработки полируемой поверхности. Также имеется специальный фиксатор для кругов, который можно установить в любую дрель или шуруповерт. Товар имеет более 5000 продаж и хорошие отзывы от покупателей. Также, не забывайте, что данные круги нужно использовать со специальной пастой.  

US $4.76    

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Паста да полировки кузова 

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Данную пасту можно использовать с вышеупомянутыми кругами, а для тех, у кого нет электрического инструмента, в комплекте с пастой поставляется специальная губка для полировки. Также стоит упомянуть, что эту жидкость можно использовать для устранения царапин с фар и других твердых поверхностей. Однако, стоит помнить, что краска, эмаль, и другие поверхности разные, поэтому перед использованием рекомендую опробовать средство в мало заметном месте или на стороннем предмете для того, чтобы понять как работать с данным средством именно в ваших условиях.  

US $1.39

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Средство для ухода за пластиком 

Это средство предназначено для ухода за пластиковыми деталями автомобиля, а также его можно применять для обработки кожи, резины и других подобных материалов.  Данное средство в первую очередь предназначено для предания блеска и удаления поверхностных пятен на изделиях. Перед использованием жидкость нужно хорошо встряхнуть, а затем при помощи губки втереть в изделие, после чего нужно удалить остаток полотенцем и дать средству высохнуть.   

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US $2.34      

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Полотенце из микрофибры       

А это качественные и недорогие полотенца из микрофибры, которые смогут значительно помочь и упростить мойку, как кузова, так и салона автомобиля. На ваш выбор можно приобрести один из трех размеров полотенца. На данный товар покупатели оформили более 18000 заказов, большинство довольны покупкой и продавцом в целом. Также рекомендую заглянуть в магазин данного продавца, у него можно найти еще больше различных автомобильных мелочей для ухода. 

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US $1.30 - 2.39

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Перчатки для мытья автомобиля

Это удобная и недорогая перчатка для мытья автомобиля, ее можно использовать как внутри, так и снаружи автомобиля. Рабочая часть перчатки изготовлена из специального материала плюш, который способствует быстрой очистке автомобиля от различных загрязнений. Также данный материал легко чистится после использования, благодаря чему перчатка прослужит достаточно долго. На товар оформлено почти 10000 заказов, а рейтинг продавца составляет 4,8 из 5.

US $1.63

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Набор щеток 

Данный набор щеток предназначен для очистки автомобиля от пыли и других загрязнений в труднодоступных местах – к примеру, для очистки решетки радиатора или автомобильных дисков. Для удобства использования в наборе имеется пять щеток различного размера. Однако покупатели отмечают, что ворс на щетках достаточно жесткий и для деликатных деталей салона они не подойдут. Несмотря на это, на данный момент продавец оформил почти 10000 заказов на этот набор.  

US $3.72

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Щетка для вентиляционных решеток 

Данная щетка предназначена для очистки вентиляционных решеток от пыли. Изделие состоит из двух наконечников: на одном установлена обычная мягкая ворса, а на другом конце щетки имеется специальный наконечник для глубокой очистки решеток вентиляции с покрытием из микрофибры. Эту щетку также удобно использовать для очистки и других мелких элементов салона автомобиля. Стоит отметить, что изделие бюджетное и точно не будет лишним при чистке салона автомобиля.   

US $0.33 - 1.10

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Щетка для мытья стекол 

А эта щетка изготовлена специально для чистки автомобильных стекол, особенно ее удобно использовать при мойке лобового стекла. За счет длинной ручки вам не придется тянуться для того чтобы полностью очистить стекло. Ручка также позволяет избежать случайного соприкосновения с кузовом автомобиля при мойке стекол, таким образом, это поможет быстро очистить лобовое стекло и не испачкаться самому. 

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US $1.37 - 2.94

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Защитное покрытие 

Данное покрытие продается в жидком виде и предназначено для наружного применения. После нанесения на кузов и другие внешние детали автомобиля, средство начинает отталкивать любую влагу и загрязнения, также данное средство препятствует возникновению мелких царапин. Данное покрытие хорошо зарекомендовало себя среди покупателей, а продавец оформил более 7000 заказов, при этом его рейтинг составляет 4,9 из 5. Также стоит отметить, что одного покрытия в зависимости от интенсивности использования автомобиля хватает до 1 года.     

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US $13.56 - 32.18

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Твердый очиститель для стекол 

И последний товар в данной подборке предназначен для ухода за лобовым стеклом автомобиля. Это твердый очиститель, который перед использованием нужно растворить в воде. Одна таблетка рассчитана на 4 литра воды. Таким образом, данный очиститель выходит значительно дешевле жидких аналогов и может значительно сэкономить ваши средства. Покупатели хорошо отзываются о данном товаре, а продавец оформил более 3000 заказов.  

US $5.49 - 27.41

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Clocker_F1
18:13
зачем утрировать? "некстгет" это то, что сейчас можно приобрести в М.Видео, самые свежие консоли.
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Все верно. Покупка Консоли так же является одним из вариантов решения проблемы дефицита видеокарт.
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Clocker_F1
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Алкоголь - зло, не стоит.
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