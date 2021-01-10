Беспроводные наушники Tronsmart

И начинает данную подборку одна из самых популярных моделей беспроводных наушников от компании Tronsmart. Данная модель была приобретена почти 20000 раз, а покупатели отмечают высокое качество звучания и хорошую автономность. Наушник продаются в черном и белом цвете, также в комплекте можно приобрести силиконовый чехол, цвет которого можно выбрать.

US $25.79 - 27.09

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ТВ-стик Xiaomi

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А это невероятно компактная ТВ-приставка от компании Xiaomi. Устройство имеет 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти, чего вполне хватает для обработки видео в Full HD качестве с поддержкой HDR, также устройство имеет двухдиапазонный модуль Wi-Fi, и работает на базе Android 9.0. ТВ-стик имеет много хороших отзывов и более 4000 продаж только у данного продавца.

US $31.99 - 33.29

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Зарядный USB Type-C кабель

Далее следует простой, но надежный зарядный кабель от компании Ugreen. Кабель имеет металлические разъемы и тканевую оплетку, также стоит отметить, что кабель поддерживает зарядку с током до 3А. Изделие очень популярно и на данный момент было приобретено почти 80 000 раз.

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US $1.57 - 4.37

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Смарт-часы Xiaomi с NFC

Это качественные и стильные часы, которые производятся под брендом Xiaomi. Часы изготовлены из качественных приятных на ощупь материалов. Данная модель имеет встроенный NFC модуль, а также AMOLED дисплей с диагональю 1,39 дюйма, корпус устройства водонепроницаемый и выдерживает нагрузку до 5 атмосфер. В целом в часах хорошо реализованы многие функции и возможности, а при заказе можно выбрать один из двух цветов корпуса и дополнительные ремешки.

US $93.99 - 115.99

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Зарядный блок для аккумуляторов

Далее в подборке я поместил зарядный блок для аккумуляторов, который на сегодняшний день является одним из самых популярных. Продавец предлагает различные модели устройства с возможностью одновременной зарядки от двух до шести аккумуляторов таких типов как: 18650, 26650, 21700, 18350, AA, AA. Зарядный блок хорошо зарекомендовал себя и был продан почти 14000 раз. Товар имеет хорошие отзывы.

US $7.75 - 29.29

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Аккумуляторы 18650

Продолжая тему аккумуляторов, хочу порекомендовать надежного продавца, у которого можно заказать аккумуляторы типа 18650 с электроемкостью на 3400 мАч. Аккумуляторы продаются от 1 до 10 штук в одном лоте. Покупатели оформили более 19000 заказов и подтверждают, что товар соответствует описанию.

US $2.42 - 20.47

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Проектор Crenova

И замыкает данную подборку популярный и практичный проектор, который имеет мощную лампу с яркостью в 3000 Люменов. Проектор может воспроизводить видео с разрешением 1280*720P. Стоит сразу отметить, что устройство был продано более 4000 раз и имеет рейтинг 5 из 5, покупатели высоко оценивают качество воспроизводимой картинки и устройства в целом.

US $55.99 - 135.99

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