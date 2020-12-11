Полезные товары для ПК с Aliexpress: USB-концентратора, Wi-Fi адаптер и многое другое
Декоративная подсветка
А это гибкая светодиодная подсветка для корпуса ПК, благодаря своей гибкости ее можно установить в корпусе как вам угодно. В комплекте имеются различные фиксаторы, которые помогут установить подсветку. Также стоит отметить высокое качество цветопередачи светодиодов установленных в подсветке.
US $18.33
USB-концентратора
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И хочу начать свою подборку с достаточно простого, и недорогого USB-концентратора, однако это устройство может быть крайне полезным, особенно если на вашем ПК или ноутбуке мало USB портов. У продавца можно приобрести на выбор концентраторы с USB 2.0 и 3.0, также можно выбрать один из двух цветов.
US $2.12 - 2.91
Накопитель SanDisk
А это оригинальный накопитель от кампании SanDisk, при заказе можно выбрать необходимый вам объем памяти от 16 до 128 гигабайт. Также стоит отметить, что устройство имеет много продаж, и много положительных отзывов. Рейтинг продавца составляет 4.8 из 5.
US $3.59 - 16.56
Мини USB Wi-Fi адаптер
А это небольшой Wi-Fi адаптер, поможет во многих ситуациях, в моем случае подобное устройство избавило меня от прокладывания провода интернет подключения к моему ПК. Устройство работает с поддержкой только 2,4G. Также стоит отметить, что адаптер совместим со всеми популярными операционными системами.
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US $2.50
Термопаста
А это популярная термопаста, она практически не заменима для улучшения характеристик по отводу высокой температуры от ЦПУ и других компонентов ПК. Данный продавец хорошо зарекомендовал себя и оформил почти 4000 заказов, при покупке можно выбрать шприц с объемом от 1 до 30 грамм.
US $4.23 - 5.41
Wi-Fi ретранслятор
А это удобный и действительно качественный ретранслятор Wi-Fi сигнала. Он поможет легко усилить сигнал от вашего роутера в тех местах, куда не добивает базовые антенны. Ретранслятор двухдиапазонный и поддерживает диапазоны 5 и 2.4G. При заказе можно выбрать один из двух цветов, на устройство оформлено более 12000 заказов.
US $7.13 - 24.40
Веб-камера
А это популярная веб-камера, которая снимает видео в HD разрешении. Благодаря своему продуманному кронштейну устройство легко можно установить на мониторе компьютера или просто поставить на стол. Также камера имеет возможность вращения на 360 градусов вокруг своей оси, и имеет возможность регулировать угол наклона. Данное устройство было продано более 16000 раз.
US $12.11
Винты для ПК
И замыкает данную подборку набор разнообразных винтов для ПК. Все винты поставляются в удобном пластиковом кейсе. Также в комплекте имеются диэлектрические шайбы для установки материнской платы в корпусе ПК. В целом набор состоит из 228 разнообразных винтов и шайб.
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US $8.21
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