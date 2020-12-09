SSD накопитель XrayDisk,

Хочу начать свою подборку с популярного и действительно хорошего SSD накопителя. Данный накопитель имеет отличные скоростные показатели, а также стоит отметить высокое качество товара в целом. Данный накопитель был заказан более 25 000 раз, а при покупке можно выбрать объем памяти от 60 Гб до 2 Тб по вашему желанию.

US $14.58 - 85.38

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Корпус для накопителей

Продолжая тему 2,5 дюймовых накопителей, хочу обратить ваше внимание на надежный внешний корпус для них. Данное изделие производится под известным брендом ORICO, который отличается высоким качеством своих товаров. Устройство совместимо со всеми 2,5 дюймовыми накопителями, также стоит отметить, что корпус изделия изготовлен из металла.

US $7.03 - 14.07

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Термопаста

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Ну а если вы затеяли плановое техническое обслуживание своему компьютеру, то желательно заменить термопасту на процессоре и на других компонентах ПК при необходимости. У данного продавца можно приобрести пасту в удобной упаковке в виде шприца с разным объемом по вашему желанию. Паста пользуется популярностью и была заказано почти две тысячи раз.

US $6.40 - 24.50

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Кулер для ЦПУ

Далее в нашем списке следует отличный кулер для охлаждения центрального процессора. Кулер оснащён большим радиатором из двух секций, в которые отводится тепло от процессора по шести медным трубкам. Также в охлаждении участвуют мощные вентиляторы, количество которых можно выбрать от одного до трех на одном устройстве. Товар имеет хорошие рейтинги и большие продажи.

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US $26.55 - 33.99

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Вентилятор охлаждения

А следующий товар в списке это вентиляторы охлаждения для корпуса ПК, я предлагаю обратить внимание на данную модель, которая оснащена декоративной светодиодной подсветкой. Эта модель имеет стандартные размеры 120*120 миллиметров, а также обладает хорошими показателями по нагнетанию воздушного потока, что обеспечивает надежное охлаждение.

US $6.22 - 29.50

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Удлинитель

Это удлинитель от уже упомянутой в данной подборке фирмы ORICO. Устройство продается в двух цветах на ваш выбор, также при заказе можно выбрать количество розеток которое варьируется от четырех до восьми на одном устройстве. Длина провода на удлинителе независимо от модели составляет 1,5 метра. Также к плюсам можно отнести наличие шести USB выходов, которые можно использовать для зарядки различных устройств.

US $16.60 - 26.22

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Коврик для мышки

И последний товар на сегодня это красивый и стильный коврик для мышки, который оснащен светодиодной подсветкой по контуру изделия. Коврик продается в четырех размерах на ваш выбор, также стоит отметить высокое качество товара и приятный на ощупь материала используемый в верхнем слое изделия. Подсветка питается от любого USB выхода установленного на вашем компьютере. В устройстве предусмотрено много режимов мерцания декоративной подсветки.

US $6.43 - 24.83

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