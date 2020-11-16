NASA и SpaceX запустили первый регулярный рейс к МКС на корабле Crew Dragon
NASA и SpaceX сегодня 16 ноября в 3:27 по МСК запустили ракету-носитель с первым регулярным кораблем Crew Dragon к МКС. Данный запуск состоялся со стартовой площадки Космического центавра имени Джона Кеннеди.
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Миссия получила название Crew-1 и доставит к МКС четырех человек, среди которых три американских астронавта и один представитель Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA. Полет к МКС продлится 27 часов, прибытие к орбитальной станции запланировано на 17 ноября в 7 утра по МСК. Члены данной миссии пробудут на международной космической станции шесть месяцев.
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Напомним, что Crew-1 является первой из шести запланированных миссий в рамках совместного контракта NASA и SpaceX по смене экипажа на МКС. Также стоит уточнить, что первый пилотируемый запуск Crew Dragon с двумя астронавтами состоялся в этом году 30 мая, однако это был тестовый полет, сейчас же состоялся первый регулярный полет Crew Dragon от компании SpaceX к МКС. Также данная миссия выделяется международным экипажем.
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