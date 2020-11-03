Телескоп Hubble запечатлел уникальный звездный "водопад"
На официальном сайте обсерватории космического телескопа Hubble опубликовали новый интересный снимок, на котором изображена галактика UGCA 193. На снимки можно уводить скопление звезд в нижней части галактики, что и создает так называемый эффект «водопада».
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Астрономы от НАСА и ЕКА уточнили, что звезды в данной галактике имеют синее свечение. Это связано с их высокой температурой «горения», а также указывает на высокую массу звезд. Некоторые из светил имеют температуру в шесть раз выше температуры наше Солнце.
Также ученые добавили, что звезды с более низкими температурами воспринимаются человеческим взглядом как красные.
Напомним, космический телескоп Hubble был выведен на низкую околоземную орбиту 24 апреля 1990 года, его задача заключалась в дальнем исследовании космоса и получения более точных снимков, которые не будут подвержены искажению связанным с влиянием атмосферы Земли. Начальный бюджет телескопа составлял всего 400 миллионов долларов, однако до запуска было затрачено более 2,4 миллиарда долларов, а по оценке на 1999 год затраты составили 6 миллиардов долларов США. Однако спустя десятилетия астрономы при помощи телескопа Hubble продолжают совершать множество важных открытий.
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