Заклепка латунная

Это заклепка из латуни для фиксации самодельной рукоятки ножа или других изделий. Она цельнолитая и продается стержнем в 90 миллиметров. На протяжении всего стрежня сохраняется узор, то есть вам необходимо отрезать необходимую вам длину заклепки и применить ее по назначению. У продавца большой выбор различных внутренних рисунков, а покупатели отметали высокое качество товара.

US $4.99

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Аккумуляторы

Далее в подборе я разместил популярные и порой нужные аккумуляторы типа 18650. Данный продавец хорошо зарекомендовал себя и оформил уже более 9000 заказов на данные аккумуляторы. Заказ можно оформить от 1 до 10 штук в одном лоте. Электроемкость аккумуляторов варьируется от 2900 до 3000 мАч.

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US $2.77 - 22.79

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Липучка для фиксации проводов

Данная липучка предназначена для быстрой фиксации любых проводов. Она продается мотком от 0,5 до 5 метров, и вы можете всегда отрезать необходимую вам длину. Липучки удобны тем, что их можно использовать много раз, а также стоит отметить, что они быстро и просто монтируются. Товар был заказан более 18000 раз.

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US $0.97 - 4.43

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Переходник

Данный переходник производит известная фирма Ugreen. Он поможет, если у вас на смартфоне нет стандартного 3,5 разъема для наушников. Переходник имеет с одной стороны USB Type-C, а с другой порт для наушников с разъемом 3,5. Переходник изготовлен качественно, а все разъемы имеют надежный металлический корпус.

US $3.28 - 3.99

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Беспроводная колонка

Это популярная и надежная колонка Tronsmart T2 Plus. Данный бренд известен широкой публике и хорошо зарекомендовал себя на рынке беспроводных колонок. Колонка имеет прочный прорезиненный корпус, а также механические кнопки для управления. Основным плюсом колонки является отличное звучание за свои деньги.

US $28.43

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Набор отверток

Это простой набор из восьми качественных отверток. Отвертки отличаются по длине и толщине, однако в наборе имеются только плоские и крестовые отвертки. Несмотря на это набор сможет хорошо помочь при работе по дому. Товар можно заказать с РФ по пониженной цене и с быстрой доставкой.



US $12.49 - 14.99

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Светодиодный фонарик

Данный фонарик имеет большой отражатель и два светодиода на выбор. Питается фонарик от стандартного аккумулятора 18650. В комплекте можно приобрести сразу аккумулятор и зарядное устройство к нему. Также можно купить удобный транспортировочный кейс. Фонарик имеет алюминиевый водонепроницаемый корпус.

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US $11.11 - 18.84

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