Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: аккумуляторы 18650, набор отверток и многое другое

для раздела Блоги
+
Очень дешевая ASUS RTX 2070 - надо брать
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена рухнула на порядок, смотри
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Большая скидка на RTX 2070 Gigabyte
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Заклепка латунная 

Это заклепка из латуни для фиксации самодельной рукоятки ножа или других изделий. Она цельнолитая и продается стержнем в 90 миллиметров. На протяжении всего стрежня сохраняется узор, то есть вам необходимо отрезать необходимую вам длину заклепки и применить ее по назначению. У продавца большой выбор различных внутренних рисунков, а покупатели отметали высокое качество товара.    

US $4.99

Перейти в магазин 

Аккумуляторы

Далее в подборе я разместил популярные и порой нужные аккумуляторы типа 18650. Данный продавец хорошо зарекомендовал себя и оформил уже более 9000 заказов на данные аккумуляторы. Заказ можно оформить от 1 до 10 штук в одном лоте. Электроемкость аккумуляторов варьируется от 2900 до 3000 мАч.  

реклама

US $2.77 - 22.79

Перейти в магазин 

Липучка для фиксации проводов

Данная липучка предназначена для быстрой фиксации любых проводов. Она продается мотком от 0,5 до 5 метров, и вы можете всегда отрезать необходимую вам длину. Липучки удобны тем, что их можно использовать много раз, а также стоит отметить, что они быстро и просто монтируются. Товар был заказан более 18000 раз.

реклама

US $0.97 - 4.43

Перейти в магазин

Переходник 

Данный переходник производит известная фирма Ugreen. Он поможет, если у вас на смартфоне нет стандартного 3,5 разъема для наушников. Переходник имеет с одной стороны USB Type-C, а с другой порт для наушников с разъемом 3,5. Переходник изготовлен качественно, а все разъемы имеют надежный металлический корпус.  

US $3.28 - 3.99

Перейти в магазин 

Беспроводная колонка

Это популярная и надежная колонка Tronsmart T2 Plus. Данный бренд известен широкой публике и хорошо зарекомендовал себя на рынке беспроводных колонок. Колонка имеет прочный прорезиненный корпус, а также механические кнопки для управления. Основным плюсом колонки является отличное звучание за свои деньги.

US $28.43

Перейти в магазин 

Набор отверток

Это простой набор из восьми качественных отверток. Отвертки отличаются по длине и толщине, однако в наборе имеются только плоские и крестовые отвертки. Несмотря на это набор сможет хорошо помочь при работе по дому. Товар можно заказать с РФ по пониженной цене и с быстрой доставкой.

US $12.49 - 14.99

Перейти в магазин 

Светодиодный фонарик

Данный фонарик имеет большой отражатель и два светодиода на выбор. Питается фонарик от стандартного аккумулятора 18650. В комплекте можно приобрести сразу аккумулятор и зарядное устройство к нему. Также можно купить удобный транспортировочный кейс. Фонарик имеет алюминиевый водонепроницаемый корпус.

реклама



US $11.11 - 18.84

Перейти в магазин 

 

Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

реклама


Смотрите также:

Центр купонов 

Электроника со скидкой до 60%   

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

алиэкспресс подборка товаров с aliexpress электроника с aliexpress подборка товаров из китая электроника из китая подборка товаров товары для мужчин с алиэкспресс товары из китая товары на лето с aliexpress инструменты aliexpress инструменты из китая инструменты о которых вы могли не знать инструменты от worx
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
+
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
28
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
22
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
50
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
105

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 105
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 50
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
13 мая 2020 24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
11 мая 2020 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – технические характеристики, цены и сроки запуска – всё, что известно на данный момент
110
Мегараспродажа в Epic Games Store - бесплатная раздача GTA V - лишь вершина айсберга
60
AMD представила несколько продвинутых технологий трассировки лучей для будущих видеокарт Radeon Navi RDNA 2 и игровых приставок
218
Следующий iPhone будет поставляться без кнопок, Lightning и USB-C
18
6 смартфонов Huawei получили прошивку EMUI 10.1
8
Эксперты Gamersnexus выяснили, может ли бюджетный процессор Ryzen 3 3300Х раскрыть флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti в актуальных играх 2019-2020-х годов
69
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
113
Два смартфона Honor 2019 года получили EMUI 10.1
7
DOOM Eternal утонула в отрицательных отзывах после появления в игре системы Denuvo Anti-Cheat
34
Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи таких хитов, как GTA V и многих других
40
75-дюймовый 4K-телевизор Samsung Smart TV подешевел на 40 000 рублей
18
Игроки бомбардируют Steam-страничку Grand Theft Auto V отрицательными отзывами из-за бесплатной раздачи в EGS
47
4 флагмана Honor 2018 и 2019 годов получили Magic UI 3.1
3
AMD Ryzen 9 3950X на частоте 5610 МГц обновил рекорд wPrime 1024M
9
Опубликованы ссылки на актуальную версию MIUI 11 для 14 смартфонов Xiaomi
3
Новая технология ASRock BFB обещает поднять тактовые частоты процессоров Intel Core 9-го и 10-го поколений на + 1 000 МГц
93
Microsoft пересмотрит минимальные требования к процессорам для работы на Windows 10 уже в 2020 году
15
SoC Dimensity 820 в Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro "укладывает на лопатки" SoC Snapdragon 765G
8
Данные по нагреву цепей питания материнских плат ASUS Z490 серий ROG и TUF при работе с Core i9-10900K появились в сети
19
Ubisoft подала иск в суд на Apple и Google за копирование Rainbow Six — компании отказались признавать свою вину
12

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр
136
Ископаемый планшет Samsung на Android 4.4 в 2020
27
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30
Battlefield V I7-6400t Vs Threadripper 1950X c 2 видеокартами Radeon VII
11
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь. Часть 3
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG STRIX Radeon RX 5600 XT OC
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
+

Сейчас обсуждают

Farid Kovalenko
12:39
Какие игроки просили? Те что просили, толком игру и не купили, им бы поныть. Ракун сити и амбреллу делала та же студия, что и ре2? У какогото лимы ремейк типичный ленивый, узкие корридоры, убогая каме...
Энтузиасты опубликовали отрывок геймплея фанатского ремейка Dino Crisis
Елисей Творимиров
12:39
Ну всё, отправляй резюме куртке!
Опубликована схема компоновки графического процессора NVIDIA A100 (Ampere)
RussianNeoguy
12:39
Да-да, с умилением смотрю как челики разбирают остатки 2080 Ti перед выходом Амперов. Им еще хватает мозгов хвастаться этим в профильном форуме.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – технические характеристики, цены и сроки запуска – всё, что известно на данный момент
brazil
12:39
На схеме видно, что один блок 16SM отключен, поэтому и один блок HBM2 PHY также отключен. Соответствено 5 блоков памяти по 8ГБ дают общий объем в 40 ГБ. Полный набор всех блоков 16SM (1 GPC) давал бы ...
Опубликована схема компоновки графического процессора NVIDIA A100 (Ampere)
kiberman
12:38
Ещё один))))) хахаха. Не осилил сборку на Амд..)))
AMD представила несколько продвинутых технологий трассировки лучей для будущих видеокарт Radeon Navi RDNA 2 и игровых приставок
Сережка Петров
12:38
Не зря алешек даже в клан танков не берут-блогеры подтвердят-увы
Intel Core i9-10900K оказался на 3 часа медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
enzolas
12:38
Доктор, тут пациент сбежал. Заберите на процедуры.
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
ego0550
12:38
В сегодняшних игорях 7700к до сих пор унижает все райзены.
Intel Core i9-10900K оказался на 3 часа медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
Docent
12:38
"честная конкуренция" и "свободный рынок"
Reuters: TSMC прекращает принимать заказы Huawei из-за санкций США
enzolas
12:37
Прекращайте дышать токсичными веществами. Это пагубно сказывается на деятельности мозга. (Полоска у 2600 длиннее. Слил :D)
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем