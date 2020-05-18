Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: аккумуляторы 18650, набор отверток и многое другое
Заклепка латунная
Это заклепка из латуни для фиксации самодельной рукоятки ножа или других изделий. Она цельнолитая и продается стержнем в 90 миллиметров. На протяжении всего стрежня сохраняется узор, то есть вам необходимо отрезать необходимую вам длину заклепки и применить ее по назначению. У продавца большой выбор различных внутренних рисунков, а покупатели отметали высокое качество товара.
US $4.99
Аккумуляторы
Далее в подборе я разместил популярные и порой нужные аккумуляторы типа 18650. Данный продавец хорошо зарекомендовал себя и оформил уже более 9000 заказов на данные аккумуляторы. Заказ можно оформить от 1 до 10 штук в одном лоте. Электроемкость аккумуляторов варьируется от 2900 до 3000 мАч.
реклама
US $2.77 - 22.79
Липучка для фиксации проводов
Данная липучка предназначена для быстрой фиксации любых проводов. Она продается мотком от 0,5 до 5 метров, и вы можете всегда отрезать необходимую вам длину. Липучки удобны тем, что их можно использовать много раз, а также стоит отметить, что они быстро и просто монтируются. Товар был заказан более 18000 раз.
реклама
US $0.97 - 4.43
Переходник
Данный переходник производит известная фирма Ugreen. Он поможет, если у вас на смартфоне нет стандартного 3,5 разъема для наушников. Переходник имеет с одной стороны USB Type-C, а с другой порт для наушников с разъемом 3,5. Переходник изготовлен качественно, а все разъемы имеют надежный металлический корпус.
US $3.28 - 3.99
Беспроводная колонка
Это популярная и надежная колонка Tronsmart T2 Plus. Данный бренд известен широкой публике и хорошо зарекомендовал себя на рынке беспроводных колонок. Колонка имеет прочный прорезиненный корпус, а также механические кнопки для управления. Основным плюсом колонки является отличное звучание за свои деньги.
US $28.43
Набор отверток
Это простой набор из восьми качественных отверток. Отвертки отличаются по длине и толщине, однако в наборе имеются только плоские и крестовые отвертки. Несмотря на это набор сможет хорошо помочь при работе по дому. Товар можно заказать с РФ по пониженной цене и с быстрой доставкой.
US $12.49 - 14.99
Светодиодный фонарик
Данный фонарик имеет большой отражатель и два светодиода на выбор. Питается фонарик от стандартного аккумулятора 18650. В комплекте можно приобрести сразу аккумулятор и зарядное устройство к нему. Также можно купить удобный транспортировочный кейс. Фонарик имеет алюминиевый водонепроницаемый корпус.
реклама
US $11.11 - 18.84
Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.
реклама
Смотрите также:
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила