Задний фонарь для велосипеда

Это креативный задний фонарь для велосипеда. Он поможет повысить безопасность движения в ночное время суток на велосипеде. Изготовлено устройство из прочного силикона. Есть несколько световых режимов. Можно выбрать как один цвет свечения, так и выбрать режим, при котором цвета постоянно будут меняться с определенным интервалом.

US $3.59

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Светодиодный фонарик

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Данный фонарик очень популярный и имеет много тысяч продаж на своем счету. Его можно заказать в нескольких модификациях, а именно с большим светодиодом для ближнего света и без него. А также можно купить защитный кейс для устройства. Обе модели фонарика обладают линзой с регулируем фокусом, что значительно расширяет сферу применения. Фонарик имеет встроенный аккумулятор, который заряжается по стандартному USB кабелю.

US $2.99 - 4.99

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Кроссовки

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Данная модель кроссовок изготовлена в необычном стиле, заказывая товар вы можете выбрать необходимый вам размер. Есть также много цветовых решений на любой вкус. А также стоит отметить хорошее качество примененных материалов и необычную красивую подошву.

US $21.57 - 26.81

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Надувной диван

Данный диван очень просто и быстро можно накачать без насоса. Это отличное решение для летнего отдыха. На диване можно расположиться как на суше, так и в любом водоеме. Диван изготовлен из довольно надежного материала, и при использовании на траве или других поверхностях не нужно волноваться за его целостность. Есть много цветов на выбор.

US $13.08

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Солнцезащитные очки

Это популярная модель женских солнцезащитных очков. Данная модель была продана почти 15000 раз, при этом покупатели оставили много положительных отзывов о товаре. При заказе можно выбрать очки из огромного ассортимента цветов. Оправа выполнена из металла, а в целом очки удобные и продаются по вполне приемлемой цене.

US $2.78

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Беспроводные наушники

Данная модель наушников обладает большой популярностью среди заказчиков. Они способны воспроизводить музыку в зависимости от громкости и различных режимов наушники работают от 20 до 30 часов. По желанию можно выбрать цвет наушников при заказе. А покупатели отлично отзываются о звучании наушников и в целом о качестве товара. Наушники были заказаны более 3000 раз.

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US $39.61 - 43.08

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Селфи-дрон

Данный дрон имеет невероятно маленькие размеры, а также складную конструкцию лопастей, что позволяет носить его просто в кармане. Дрон с пультом управления имеет вес всего 90 грамм. На одном заряде он может летать от 5 до 7 минут. При этом записывая видео или делая фотографии. Покупатели хорошо отзываются о качестве съемки и о качестве дрона в целом.

US $16.02 - 18.31

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