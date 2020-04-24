Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: надувной летний диван, бюджетный селфи-дрон и многое другое
Задний фонарь для велосипеда
Это креативный задний фонарь для велосипеда. Он поможет повысить безопасность движения в ночное время суток на велосипеде. Изготовлено устройство из прочного силикона. Есть несколько световых режимов. Можно выбрать как один цвет свечения, так и выбрать режим, при котором цвета постоянно будут меняться с определенным интервалом.
US $3.59
Светодиодный фонарик
рекламаДанный фонарик очень популярный и имеет много тысяч продаж на своем счету. Его можно заказать в нескольких модификациях, а именно с большим светодиодом для ближнего света и без него. А также можно купить защитный кейс для устройства. Обе модели фонарика обладают линзой с регулируем фокусом, что значительно расширяет сферу применения. Фонарик имеет встроенный аккумулятор, который заряжается по стандартному USB кабелю.
US $2.99 - 4.99
Кроссовки
рекламаДанная модель кроссовок изготовлена в необычном стиле, заказывая товар вы можете выбрать необходимый вам размер. Есть также много цветовых решений на любой вкус. А также стоит отметить хорошее качество примененных материалов и необычную красивую подошву.
US $21.57 - 26.81
Надувной диван
Данный диван очень просто и быстро можно накачать без насоса. Это отличное решение для летнего отдыха. На диване можно расположиться как на суше, так и в любом водоеме. Диван изготовлен из довольно надежного материала, и при использовании на траве или других поверхностях не нужно волноваться за его целостность. Есть много цветов на выбор.
US $13.08
Солнцезащитные очки
Это популярная модель женских солнцезащитных очков. Данная модель была продана почти 15000 раз, при этом покупатели оставили много положительных отзывов о товаре. При заказе можно выбрать очки из огромного ассортимента цветов. Оправа выполнена из металла, а в целом очки удобные и продаются по вполне приемлемой цене.
US $2.78
Беспроводные наушники
Данная модель наушников обладает большой популярностью среди заказчиков. Они способны воспроизводить музыку в зависимости от громкости и различных режимов наушники работают от 20 до 30 часов. По желанию можно выбрать цвет наушников при заказе. А покупатели отлично отзываются о звучании наушников и в целом о качестве товара. Наушники были заказаны более 3000 раз.
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US $39.61 - 43.08
Селфи-дрон
Данный дрон имеет невероятно маленькие размеры, а также складную конструкцию лопастей, что позволяет носить его просто в кармане. Дрон с пультом управления имеет вес всего 90 грамм. На одном заряде он может летать от 5 до 7 минут. При этом записывая видео или делая фотографии. Покупатели хорошо отзываются о качестве съемки и о качестве дрона в целом.
US $16.02 - 18.31
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