Power Bank KUULAA

Этот внешний аккумулятор в последнее время стал очень популярным на Aliexpress. На данный момент только у данного продавца продано боле 71 000 экземпляров. И это благодаря своим характеристикам и стильному внешнему виду. Power Bank рассчитан на электроемкость в размере 10000 мАч, имеет несколько разъемов для зарядки, а также дисплей для отображения уровня оставшегося заряда.

US $8.09 - 9.69

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Спортивные кроссовки

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Это новая модель кроссовок и на нее покупатели еще не оставили отзывы, однако при старте продаж данный экземпляр обуви был продан более 2000 раз. У продавца имеются практически все популярные размеры, а при заказе можно выбрать цвет кроссовок. При заказе необходимо пользоваться таблицей размеров, где имеются все мировые стандарты, в том числе и длина подошвы в сантиметрах.

US $6.05

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Наушники

Данные наушники имеют умеренную цену и широкий функционал. В наушниках установлены 50-ти миллиметровые динамики, которые воспроизводят отличный звук, а мягкие и удобные амбушюры обеспечивают хорошую шумоизоляцию. В одном из наушников предусмотрен разъем для вторых наушников, его можно использовать, в случае если необходимо воспользоваться наушниками одновременно двум человекам. В целом о наушниках покупатели оставили много положительных отзывов.

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US $21.49 - 31.77

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Кухонные весы

Эти весы очень популярны и имеют корпус из нержавеющей стали, а также цифровой дисплей для отображения результатов взвешивания. При заказе можно выбрать один из нескольких цветов, а также весы с датчиками для взвешивания продуктов до 5 или 10 килограмм максимального веса.

US $7.27 - 8.05

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Электронная зубная щетка

Данная щетка объединяет хорошее качество и невысокую цену, а также можно заказать ее в различных комплектациях. Электронная щетка благодаря ультразвуковой вибрации в разы очищает зубы лучше, в сравнении с обычной зубной щеткой. Добавлю, что данный товар можно заказать, также с доставкой со склада в РФ.

US $16.84 - 39.90

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Зарядное устройство

Данный зарядный блок имеет четыре USB порта для зарядки, один из которых поддерживает функцию быстрой зарядки QC 3.0, а три остальных выдают ток 3.1 ампера. При заказе будьте внимательны, потому как у продавца имеются вилки разных мировых стандартов.

US $1.88 - 2.09

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Электробритва

Это хорошая и простая электробритва в водонепроницаемом корпусе, благодаря чему ее можно использовать со специальным гелем или пеной для бритья. На одном заряде бритву можно использовать до 60 минут, а заряжается она до ста процентов всего за 90 минут. Эта модель продана более 6000 раз, а покупатели оставили много положительных отзывов.

US $19.71 - 45.64

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