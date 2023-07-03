YtКазалось бы, общий тренд на старение населения в Европейском союзе мог бы подарить молодым людям прекрасный шанс сделать головокружительную карьеру, однако воспитанные на идеалах глобального общества потребления молодые специалисты не торопятся проделать тот же путь по карьерной лестнице, который прошли выходящие на пенсию специалисты.
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Все это ведет к тому, что частный бизнес сегодня в ФРГ активно занят наймом людей, которые уже покинули ряды рабочей силы — пенсионеров. Так, авторитетное немецкое издание Der Spiege приводит данные исследовательского института Ifo, полученные в результате опроса 540 специалистов по подбору персонала.
Согласно данным этого института, 7 из 10 компаний активно заняты поиском специалистов пенсионного возраста, пытаясь привлечь их на работу гибким рабочим графиком, обустройством рабочих мест в соответствии с потребностями соискателя и программами по укреплению здоровья. Любопытно, что лишь каждый десятый HR указал высокую заработную плату в качестве способа привлечения опытного специалиста, поскольку с возрастом приоритеты у людей сильно меняются и работодатели оказываются вынуждены считаться с этим фактом.
Согласно данным немецкого Федерального статистического управления, количество людей пенсионного возраста в рабочих рядах продолжает неуклонно увеличиваться. Если в 2012 году пенсионеры в возрасте от 65 до 70 лет составляли 11% всей рабочей силы ФРГ, то сегодня этот показатель приближается к отметке в 20%!
Понятное дело, что это и подобные сообщения неизбежно спровоцируют дискуссии на тему дальнейшего увеличения пенсионного возраста в Германии и других странах ЕС. Проблема только в том, что сегодняшняя молодежь, которая уже сейчас не хочет занимать вакантные места в рядах рабочей силы, будет не в восторге от перспективы работать на этих работах до своего восьмого десятка, что неизбежно повлечет за собой рост социальной напряженности.
В этом смысле ФРГ испытывает точно такие же проблемы, с которыми столкнулась сегодня наша страна, потому что политики, отдавшие воспитание молодежи на откуп популяризаторам ценностей повсеместного потребления сегодня не знают, как найти людей для реализации даже самых насущных проектов.