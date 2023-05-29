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Анкара подтвердила встречу с РФ, Ираном и Сирией, пока США строят новую базу на территории последней
Даже век спустя старые проблемы постепенно решаются.
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Полгода назад я уже подробно рассказывал о том, что Москве понадобится помощь Ирана для того, чтобы помирить двух давних соседей — Турцию и Сирию. Было время, когда президент Сирии Башар Асад дружил с лидером турецкого государства Тайипом Эрдоганом «домами», однако затем последний пошел на поводу у американских посулов, которые обещали ему скорую реализацию нео-османских мечтаний амбициозного турецкого политика.

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И вот, не успели в Турции пройти выборы, а Москва уже активно реализует собственную программу примирения давних соседей, о чем поведал СМИ глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу. Встречи, как я и предсказывал полгода назад, проходят в четырехстороннем формате — Анкара, Москва, Дамаск и Тегеран.

На фоне этого новости о строительстве новой американской базы на севере Сирии, просочившиеся на ленты информационных агентств, выглядят особо примечательно. Не имеющие никаких юридических оснований для пребывания на сирийской земле, американские военные не только возводят новые военные инсталляции, но и продолжают с большой охотой воровать сирийскую нефть.

Своими необдуманными действиями американцы создают предпосылки для становления России как ведущего игрока на ближневосточной арене, потому что они предоставляют Сирии, Ирану и Турции общий знаменатель, на основе которого стороны будут идти к диалогу, — проблему курдов.

Дело в том, что в ходе раздела Османской империи по результату Первой мировой войны в соответствии с соглашением Сайкса—Пико крупнейшая иранская этническая группа осталась без собственной государственности. Сделано это было умышленно, поскольку таким образом Великие державы сеяли семена раздора внутри Ирана, Сирии, Турции и Ирака.

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Сегодня Вашингтон активно пользуется этими семенами, потому что американские войска занимают курдские территории на севере Сирии, прозрачно намекая на вероятность их отделения. Но этого не допустит не только Дамаск, но и Анкара, которая панически боится курдского сепаратизма. В общем, козыри нашему руководству Вашингтон сдал на руки неслабые. Как умело оно будет этими козырями играть, я думаю, объяснять не надо.

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#глобальное противостояние #россия против сша #ближний восток
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