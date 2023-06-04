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Как европейская «борьба с дезинформацией» подрывает глобальные амбиции западных IT-гигантов
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Все-таки язык является крайне интересным отражением реальности, потому что народная мудрость предлагает не делить не какую-нибудь абстрактную шкуру, а шкуру неубитого медведя. Наверное, она делает это потому, что страны коллективного Запада раз за разом пытаются поделить шкуру именно этого зверя, но всякий раз это заканчивается для них плачевно.

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Вот и сейчас, даже не попытавшись дождаться обещанного Байденом «поражения России» в СВО, США и ЕС начали выяснять, кто же будет править миром после так называемого «зеленого перехода». Это когда привычные нам автомобили будут объявлены вне закона, а люди должны будут передвигаться исключительно на электромобилях. Понятное дело, что по мере становления многополярного мира шансы на осуществление этого «перехода» становятся все более призрачными, но не отказываться же теперь от мечтаний о «светлом будущем» из-за этого.

В общем, путем эмиссии доллара американцы начали субсидировать своих «зеленых» производителей, оставив европейский бизнес за бортом истории. Европейцы решили в долгу не оставаться и попытались ударить США по самому больному — по американским IT-монополиям.

Уж как только эти самые монополии не старались показать пренебрежение требованием российского правительства удалить запрещенный в РФ контент, как только они не отмахивались от многомиллионных штрафов, а между тем Россия создала прецедент.

Прецедентом этим решили воспользоваться в ЕС, оставив наконец попытки насаждения Отраслевого кодекса по дезинформации. Это тот самый кодекс, от добровольного участия в котором недавно отказалась возглавляемая Илоном Маском социальная сеть Twitter. Вместо него европейские чиновники создали список «очень больших онлайн-платформ», куда сразу же угодили Twitter, Amazon, Wikipedia и Apple. Все фигуранты списка должны в обязательном порядке выполнять все рекомендации ЕС по «борьбе с дезинформацией», а сачкующие компании ждут штрафы…

Понятное дело, что «дезинформацией» может стать любая информация, которая не понравится европейским властям. И все бы ничего, но примеру России и ЕС последуют другие страны, которые тоже захотят решать в своем сегменте Интернета, что является «дезинформацией», а что — нет.

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А это со временем сделает западных IT-гигантов совершенно бесполезными в глазах американских властей, после чего им придется играть на равных с той же Truth Social, о которой в нашей стране мало кто слышал, но которая навела шороху в США.

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#глобальное противостояние #суверенный интернет #сша и ес
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