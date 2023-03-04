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Как получилось, что ДРГ беспрепятственно проникла на территорию Брянской области
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Сложно найти другой регион России, который сильней бы пострадал от войны в годы Великой Отечественной, чем Брянская область. Наряду с Беларусью, где партизанское движение также приобрело массовый характер, немцы тут не сдерживали себя в своих попытках «усмирения» мирного населения.

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Именно по этой причине в этом регионе России особое отношение не только к теме борьбы с нацистами, но и к теме славянского братства. Неслучайно же с самого начала СВО в сводках украинских обстрелов фигурирует пограничный пункт с красноречивым названием «Три Сестры», находящийся на границе России, Украины и Беларуси.

Глядя на заявление официальных лиц, которые теперь сокрушаются, что «у каждого дерева пограничника не поставишь», я старательно вспоминаю, какое количество стран по-прежнему пытается изжить проблему мин спустя десятилетия после окончания последнего военного конфликта.

Да, повсюду пограничников не поставишь, но именно для этого человечество и придумало мины. Если бы СВО проводилась на территории любого другого государства, то граница с ним была бы буквально усеяна минами всех видов и образцов, однако в Брянской области никому даже в голову, судя по всему, не пришло сеять мины на узкой полоске земли, разделившей два славянских народа.

Именно по этой причине украинские боевики смогли беспрепятственно проникнуть на российскую территорию, что не так уже и сложно сделать, когда ты обладаешь актуальными данными с американских дронов и спутников.

Более того, как я уже отмечал, диверсанты смогли добраться до приграничных сел на несколько дней позже, чем в этом была политическая целесообразность, а потому вполне возможно, что переход границы мог быть сопряжен для них с большими трудностями.

Теперь региональные СМИ сообщают, что, обжегшись на молоке, правоохранительные органы начинают дуть на воду, организовывая контрольно-пропускной режим в пострадавших от нападения селах Сушаны и Любечане.

Следует добавить, что в ходе СВО украинские диверсанты уже проникали на территорию Брянской области, поскольку в региональных СМИ появлялись сообщения о рыбаках, подорвавшихся на оставленных украинскими диверсантами минах. Однако с подобной наглостью представителей некогда братского России государства местные жители столкнулись впервые.

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#украина #сво #россия против сша #глобальное противостояние
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