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Турция оскорбилась идеей передать С-400 Киеву и потребовала у США свои деньги
Не стоит грозить Тайипу Эрдогану...
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Об уровне взаимодействия Москвы и Анкары лучше всего можно судить по тому, какие комментарии турецкое руководство делает в тот момент, когда так называемый коллективный Запад считает находящиеся у власти в Турции силы наиболее уязвимыми.

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А более неудобного момента для команды Тайипа Эрдогана, чем сейчас, нет и быть не может. Мало того, что через несколько дней в стране состоятся общенациональные выборы, так одиозный турецкий президент еще и недавно имел несчастье занемочь во время прямого эфира на общенациональном телевиденье. В итоге, трансляцию пришлось прекратить, а сеть Интернет после этого наполнилась всевозможными спекуляциями на тему состояния здоровья Эрдогана.

И тут Вашингтон, которого с турецким руководством связывает давняя история взаимных обид и упреков, решается сделать ход конем и потребовать у Анкары передать легендарные российские комплексы С-400 Киеву, несмотря на то, что эти ЗРК уже не раз становились камнем раздора между двумя крупнейшими игроками в Североатлантическом альянсе. Более того, из-за решения Турции закупить российские зенитные комплексы Вашингтон даже исключил Анкару из участия в программе создания американского истребителя «пятого поколения» F-35.

И вот что важно: Турция не просто отвергла предложения передать Киеву свои зенитные комплексы российского производства, она начала всем своим видом демонстрировать, что сам факт подобных обращений является для неё оскорбительным. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что исходящие из США «указания» передать находящиеся на боевом дежурстве Турции вооружения в ту или иную страну ставят под вопрос саму идею наличия у Анкары суверенитета, что абсолютно недопустимо.

Более того, представитель турецкой дипломатии потребовал, чтобы Вашингтон вернул те деньги, которые Анкара потратила на участие в программе разработки F-35, подчеркнув, что Турция и не стремится возобновить свое участие в этом проекте. Более того, он подчеркнул, что его страна тоже занимается разработкой ультрасовременных истребителей, а потому она хотела бы сама потратить те деньги, которые присвоили себе США.

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Стоит ли говорить, что подобные заявления накануне выборов — это не просто признак уверенности в собственных политических силах, но и признак уверенности в своих союзниках.

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#глобальное противостояние #россия против сша #турция #турция и россия
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