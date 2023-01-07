Захотели как-то поляки попробовать свои силы в игре в американском правовом поле, но очень быстро обнаружили, что такое количество подводных камней им и не снилось.

Невозможно забыть раздраженное лицо исполнительного продюсера компании Bethesda Тодда Говарда, когда его донимали относительно того чудовищного состояния, в котором проект Fallout 76 был выпущен на потеху общественности. Ну не мог же он, в самом деле, так прямо и заявить, что забагованные игры — это отличительная черта Bethesda с The Elder Scrolls II: Daggerfall, которая вышла в далеком 1996 году.

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Ну а то, что компания попыталась выдать MMO-гриндилку за «триплэй», так это «публика виновата», мол, нечего на всякие рекламные слоганы вестись, тем более что само понятие «триплэй» является изобретением маркетологов, которое пришло на смену такому понятию, как «игра из большой коробки». В общем, полное нежелание Говарда извиняться или хоть как-то признавать свою неправоту крайне негативно повлияло на разработчиков игр, поскольку после No Man's Sky и Fallout 76 забагованные игры посыпались на головы геймеров как из рога изобилия.

Не обошла данная проблема и издателя главного повода купить дорогую графическую карту — польскую компанию CD Projekt RED, которая выпустила свой нашумевший проект Cyberpunk 2077 в достаточно неприглядном виде.

Впрочем, поляки очень быстро обнаружили, что позволить себе выкрутасы Тодда Говарда они себе не могут, поскольку работают не в той компании. Еще в 2020 году покупатели акций компаний подали коллективный иск против CD Project RED в один из американских судов, в котором говорилось о том, что инвесторов компании не поставили в известность о плачевном предрелизном состоянии проекта, а потому они не имели достаточно количества информации для принятия информированного финансового решения.

Проще говоря, акции из-за безалаберности разработчиков упали, а те, кто эти акции собирался продавать, потеряли деньги. В итоге спустя два года польская компания согласилась компенсировать акционерам убытки в досудебном порядке, а также погасить все юридические расходы, которых накопилось немало. В общей сложности компания согласилась расстаться с суммой в 1,85 миллиона долларов в обмен на то, что ей не придется признаваться в каких-либо махинациях в ходе судебного процесса.

Сообщается, что те, кто приобрел акции компании в промежуток с января по декабрь 2020-го года, могут потребовать компенсацию в размере сорока девяти центов за приобретение одной ценной бумаги. Западные журналисты отмечают, что это не единственный иск, связанный с неудовлетворительным релизом Cyberpunk 2077, а потому можно не сомневаться, что платное дополнение Phantom Liberty выйдет в отполированном до блеска виде.

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Стоит отметить, что подобные прецеденты могут немного привести в чувство разработчиков «триплэй»-проектов, которые в последние годы потеряли не только совесть, но и всякий стыд.