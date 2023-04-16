Желавшие поэкспериментировать теперь удивляются...

Несмотря на то, что солнечные и ветряные электростанции произвели в прошлом году рекордное количество электричества в странах Европы, компенсировав тем самым исчезновение российского газа с европейских рынков, агентство Reuters уверено, что энергетические проблемы Старого света пока лишь начинаются.

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Проблема в том, что, хотя «зеленые» технологии и произвели 22,3% всей электроэнергии в ЕС, все остальные способы производства электроэнергии демонстрируют негативные тренды.

Так, отвечающая за эксплуатацию французских реакторов EDF по итогам года отчиталась об убытках в 19 миллиардов долларов, вызванных вынужденным простоем более чем половины всех электростанций. Французы долгое время не вкладывали деньги в ремонт и модернизацию своих реакторов, из-за чего аварийные остановки на АЭС EDF стали обычным делом.

Стоит отметить, что если Франция и Венгрия не смогут настоять об исключении ядерной сферы из одиннадцатого пакета европейских санкций против РФ, то французским ядерщикам и вовсе придется несладко без российского сырья.

Более того, радостные крики прозападной общественности о том, что Европа «все-таки не замерзла этой зимой» оказались преждевременны, поскольку даже ребенок знает, что мягкая погода зимой ведет к засушливому лету, а падение уровня электрогенерации европейских гидроэлектростанций отмечалось еще в 2022 году.

Таким образом, Reuters отмечает, что в первом квартале 2023 года европейские энергетики смогли произвести 1213 тераватт-часов электроэнергии, что на 6,4% ниже, чем за первые три месяца 2022 года.

Радостные крики фанатичных последователей «зеленого перехода» происходят на фоне снижения инвестиций в разведку и добычу углеводородов, равно как и износа уже существующих электростанций, в которые перестали вкладываться какие-либо деньги.

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В этом контексте радость представителей журналистского сообщества, вызванная ростом числа солнечных и ветряных электростанций в ЕС, безопасность которых для окружающей среды нужно еще доказать, выглядит если и не наивно, то уж точно необоснованно. Потому что конечному потребителю нет никакого дела, каким электричеством он будет заряжать свой смартфон, другой вопрос — сколько оно будет стоить и будет ли оно вообще.