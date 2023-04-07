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Прокитайский миллиардер заявил о своем намерении стать президентом Тайваня
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Пока Вашингтон активно делает вид, как сильно он испугался очередного «китайского предупреждения», сделанного по случаю приема в США президента Тайваня Цай Инвэнь, миллиардер Терри Гоу, испытывающий глубокую симпатию к Пекину, заявил на Тайване о своих президентских амбициях. Терри долгое время возглавлял основанную им компанию Foxconn, которая является одним из главных производственных партнеров корпорации Apple.

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Занимающий четвертое место в списке тайваньских миллиардеров по рейтингу журнала Forbes Гоу уже пытался получить номинацию одной из оппозиционных партий Тайваня на президентских выборах 2019 года. Тогда ради этой возможности ему пришлось оставить пост генерального директора Foxconn. Теперь же он стремится получить номинацию от партии Гоминьдана, которая сегодня выступает за сближение с Пекином.

В своем недавнем выступлении Гоу отметил, что:

Мы должны честно признаться молодым людям, что голосовать за правящую Демократическую прогрессивную партию, которая требует независимости Тайваня и всячески ненавидит Китай, опасно.

Более того, по мнению тайваньского миллиардера, единственный способ снизить уровень напряженности между США и Китаем — это лишить власти правящую на Тайване Демократическую прогрессивную партию.

Следует отметить, что нынешний раунд напряженности — это не более чем попытка американских властей отвлечь внимание от плачевных экономических показателей западных стран, точно так же для этих же самых целей Вашингтон использовал и нелепые обвинения против Дональда Трампа.

Куда более вероятно, что после прихода сторонников Пекина на руководящие должности на Тайване, будь то Терри Гоу или кто-то другой, Вашингтон попробует по старой привычке устроить против них массовые народные выступления. И вот тогда-то Китай и применит свой «теневой флот вторжения» под эгидой защиты демократических ценностей.

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Во всяком случае, именно по такой схеме Соединенные Штаты потеряли Гонконг, который западные аналитики долгое время называли неприступным бастионом западных ценностей в Китае. В конечном итоге инспирированные США массовые протесты и насилие так осточертели жителям Цзюлунского полуострова, что они согласились с главенствующей ролью Коммунистической партии Китая.

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#тайвань #глобальное противостояние #китай против сша #тайваньский конфликт
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