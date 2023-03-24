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Министр энергетики США признала, что не один год уйдет на пополнение стратегических запасов нефти
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После того как администрация Джо Байдена несколько лет подряд разбазаривала нефтяные запасы страны, пытаясь хоть как-то сохранить политический вес Демократической партии, уровень стратегических запасов сырой нефти в США упал до 372 миллионов баррелей, при том что за один только прошлый год Белый дом выкинул на рынок 221 миллион баррелей.

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В общем, нынешнего запаса даже на год активного потребления не хватит, если вдруг Вашингтон окажется отрезан от нефтяных поставок ввиду ссоры с основными производителями «черного золота», что уже однажды имело место, когда в семидесятых годах прошлого века арабские страны ввели полный запрет на продажу нефти в США.

Кстати, тот случай и послужил причиной для создания стратегического запаса, который Соединенные Штаты все никак не могут пополнить. Предполагалось, что Вашингтон начнет покупать нефть, когда она будет торговаться в коридоре 67-72 доллара за баррель, однако в начале года желающих продавать американскому правительству нефть по этой цене так и не нашлось.

Теперь же, благодаря череде банкротств американских банков, цены на нефть на мировых рынках просели настолько, что нефть марки WTI торгуется у отметки в 71 доллар, однако министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала данный момент неподходящим для покупки «черного золота».

Учитывая, что Россия заявила о том, что она продолжит снижать добычу нефти до середины лета, а арабские страны постоянно поднимают ценник на свою продукцию, эксперты ожидают, что долго WTI у указанной отметки не продержится, однако американское правительство, судя по всему, просто не может позволить себе сейчас тратить деньги даже на те вещи, которые играют принципиально важную роль в обеспечении безопасности страны.

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В общем, по словам Дженнифер Грэнхолм, на восстановление стратегического нефтяного запаса США уйдет не один год, что объяснимо, потому что для того чтобы запас восполнить, Белый дом должен начать закупать нефть, а желающих делать это в преддверии президентских выборов в рядах Демократической партии нет.

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#сша #глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
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