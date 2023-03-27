Тот самый случай, когда пчёлы против мёда.

Все-таки в политику подчас идут странные люди. Вот, к примеру, примут политики в Европе запрет на покупку российского сжиженного газа и в следующую же зиму поплатятся за свое излишнее усердие в попытках угодить «последнему гегемону» своим благосостоянием и политической карьерой. А если взять и неофициально попросить свои компании не покупать российский сжиженный газ, то потом и никакой ответственности нести за это не придется.

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Так, судя по всему, подумала испанская политическая верхушка после того, как в СМИ просочилась информация о превращении Пиренейского полуострова в одного из главных потребителей российского сжиженного газа. Понятное дело, что Вашингтон не для того занимался подрывом российских газопроводов «Северный поток» (а российское руководство уверено в том, что взрывы стали делом рук именно американцев), чтобы затем безучастно наблюдать за стремительной экспансией Москвы на европейском рынке сжиженного природного газа.

В общем, пока суть да дело, испанские власти обратились к крупнейшим энергетическим компаниям, включая Repsol, Cepsa, Naturgy и Enagas с настоятельной рекомендацией впредь контракты на поставку сжиженного газа с представителями России не заключать.

Об этом сообщило издание Bloomberg, к журналистам которого попала в руки копия указанного письма. Никаких опровержений со стороны представителей испанских газовиков так пока и не последовало, что означает, что письмо и правда имело место быть.

Ранее комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон призвала все европейские страны отказаться от покупки российского сжиженного газа, однако если даже официальные запреты вроде установленного Брюсселем потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты не работают, то какого эффекта в таком случае можно добиться «вежливыми рекомендациями», которые европейские компании выполнять не обязаны, потому что формально они ничего и не нарушают?

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Любопытно, что по мере падения уровня добычи нефти и газа в США, а ситуация для американских сланцевиков уже сейчас выглядит довольно неприглядно, Европе будет все труднее и труднее конкурировать за российский газ с рынками Азии. А тут чиновники не просто европейским компаниям не помогают, а еще и палки в колеса вставляют.