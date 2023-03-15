Мирись, мирись, мирись и больше не дерись.

Несмотря на то тяжелое положение, в котором Сирия оказалась спустя двенадцать лет вооруженного противостояния, развязанного против неё странами коллективного Запада, Дамаск продолжает оставаться одним из важнейших игроков на Ближнем Востоке. В этой связи достаточно странно наблюдать визит президента Сирийской Арабской Республики в Москву, который не сопровождался сколько-нибудь полноценным освещением со стороны региональных и международных СМИ.

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А в Москве Асада приняли по всем правилам, с почетным караулом, культурной программой и встречей на уровне первых лиц государства. Правда, мало кто догадывается о том, что могли обсуждать Путин и Асад, чем, скорей всего, и объясняется молчание региональных СМИ. Сказать-то им нечего.

С другой стороны, я уже как-то рассуждал о том, что именно на плечи Москвы ляжет тяжелая задача по примирению двух давних соседей, которые когда-то были закадычными друзьями — Сирии и Турции. В этом контексте Москве надо помочь не только правящей в Турции Партии справедливости и развития выиграть на парламентских выборах в мае этого года, но и обеспечить Тайипу Эрдогану переизбрание в июне. Без последнего сложные сирийско-турецкие отношения, с легкой руки Вашингтона, могут перерасти в вялотекущий конфликт, который Москве придется разрешать.

Понятно, что если Асада удалось убедить в целесообразности восстановления контактов с Эрдоганом, то последний смог бы представить этот шаг своим избирателям как «победу своего дипломатического гения». Другой вопрос, что Асад давно и за дело на своего турецкого коллегу обижен, а потому просто так мириться с ним он не будет.

Значит, Москва должна была предложить что-то ценное действующему сирийскому президенту, скажем, план по освобождению северных нефтеносных районов Сирии от американской оккупации. Вашингтон без всякого стеснения продолжает воровать сирийскую нефть у всех на глазах, а Дамаску нужны не только доходы от её продажи для восстановления экономики, ему еще и как-то свои энергетические потребности решать надо.

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В общем, ради такого вопроса, как обсуждение плана по возвращению сирийского контроля над нефтеносными районами, Асад прилетел бы куда угодно. А тут вместе с сирийским лидером в Москву прилетел еще и министр обороны Сирии Махмуд Аббас, который провел встречу с Сергеем Шойгу. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время нас ждет целая цепочка феерических событий на Ближнем Востоке, которая снова произойдет «сама собой, без какого-либо участия Москвы».