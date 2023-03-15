Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Зачем Башар Асад встречался с Путиным в Москве
Мирись, мирись, мирись и больше не дерись.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Несмотря на то тяжелое положение, в котором Сирия оказалась спустя двенадцать лет вооруженного противостояния, развязанного против неё странами коллективного Запада, Дамаск продолжает оставаться одним из важнейших игроков на Ближнем Востоке. В этой связи достаточно странно наблюдать визит президента Сирийской Арабской Республики в Москву, который не сопровождался сколько-нибудь полноценным освещением со стороны региональных и международных СМИ.

реклама

А в Москве Асада приняли по всем правилам, с почетным караулом, культурной программой и встречей на уровне первых лиц государства. Правда, мало кто догадывается о том, что могли обсуждать Путин и Асад, чем, скорей всего, и объясняется молчание региональных СМИ. Сказать-то им нечего.

 С другой стороны, я уже как-то рассуждал о том, что именно на плечи Москвы ляжет тяжелая задача по примирению двух давних соседей, которые когда-то были закадычными друзьями — Сирии и Турции. В этом контексте Москве надо помочь не только правящей в Турции Партии справедливости и развития выиграть на парламентских выборах в мае этого года, но и обеспечить Тайипу Эрдогану переизбрание в июне. Без последнего сложные сирийско-турецкие отношения, с легкой руки Вашингтона, могут перерасти в вялотекущий конфликт, который Москве придется разрешать.

Понятно, что если Асада удалось убедить в целесообразности восстановления контактов с Эрдоганом, то последний смог бы представить этот шаг своим избирателям как «победу своего дипломатического гения». Другой вопрос, что Асад давно и за дело на своего турецкого коллегу обижен, а потому просто так мириться с ним он не будет.

Значит, Москва должна была предложить что-то ценное действующему сирийскому президенту, скажем, план по освобождению северных нефтеносных районов Сирии от американской оккупации. Вашингтон без всякого стеснения продолжает воровать сирийскую нефть у всех на глазах, а Дамаску нужны не только доходы от её продажи для восстановления экономики, ему еще и как-то свои энергетические потребности решать надо.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В общем, ради такого вопроса, как обсуждение плана по возвращению сирийского контроля над нефтеносными районами, Асад прилетел бы куда угодно. А тут вместе с сирийским лидером в Москву прилетел еще и министр обороны Сирии Махмуд Аббас, который провел встречу с Сергеем Шойгу. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время нас ждет целая цепочка феерических событий на Ближнем Востоке, которая снова произойдет «сама собой, без какого-либо участия Москвы».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#турция #ближний восток #россия и сирия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему примирение Ирана и Саудовской Аравии — это заслуга России
Россия готова продлить «Зерновой коридор» на два месяца, но с этим не согласны в Украине
Поставка второй партии ЗРК С-400 в Турцию приостановлена из-за позиции Анкары
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
38
На улицах Тбилиси проправительственные активисты сжигают флаги Евросоюза
10
Россия придумала, как уничтожить ПВО Украины – Суровикин использует проверенную схему «Медведка-19»
11
Почему Си Цзиньпин посетит Москву первой после своего переизбрания
4
Видеокарту Intel Arc A380 разогнали до 3,0 ГГц и протестировали в 3DMark TimeSpy
+
В московском регионе усиливают ПВО
99
Энтузиастам удалось снять маски с роботов-близняшек в игре Atomic Heart
3
Площадку «Дзен» объединят с «Пульсом» — VK уже ограничил возможность создания каналов в последнем
+
Индия сообщила, что она не собирается соблюдать потолок цен на нефть
7
Бойцы ЧВК Вагнер выдавливают ВСУ из завода АЗОМ
3
SSD надежнее, чем HDD – опубликована новая статистика Backblaze
12
Информатор: игра S.T.A.L.K.E.R. 2 готова лишь на 25%
6
Как инцидент с БПЛА MQ-9 стал «таблеткой от кризиса» для американского общества
2
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
5
Новый смартфон Moto G Power получит камеру 50 Мп и стандарт связи 5G
+
Нейросеть ChatGPT работает на десятках тысяч графических процессоров Nvidia A100
+
По сообщению ВС США, над Черным морем Су-27 столкнулся с БПЛА MQ-9 Reaper
21
Количество дронов-камикадзе в зоне СВО увеличивается
+
Вице-президент AMD: мощность RTX 4090 настолько велика, что выходит за рамки здравого смысла
20
Польша в ближайшие недели может передать Украине истребители МиГ-29
2

Популярные статьи

Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
7
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
107
-13 градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
273
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
13
На Украине надеются, что Patriot сможет сбивать Кинжалы
24
Lancia Beta Monteсarlo: многоликая красотка
8
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
8
"Путь к финансовой многополярности будет долгим и тернистым": Академик РАН Сергей Глазьев
3
О самых интересных ноутбуках XX века
7

Сейчас обсуждают

Dimkovski
22:19
Ну дык 1080Ti и так на авито по 14-15к лежат. Как раз 2070-2070s по производительности
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 2070 и RTX 2070 Super по 16000 рублей, и они отлично работают
grom9000
22:12
Твоя злость от бессилия перед могущественной РФ, которую не может одолеть весь мир.
Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
Alexey Dobry
22:11
Моддинг табуретки, дожили...
Наношу логотип Overclockers на табуретку с помощью подручных средств
Роман Ефимочкин
22:11
С такой позицией к ультра hi-end можно отнести только интел оптейн)))
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 2070 и RTX 2070 Super по 16000 рублей, и они отлично работают
Eppius
22:10
Классный развод. Молодцы,так их!
Китайский геймер приобрел скин для AK-47 в CS:GO за 160 000 долларов
Alexey Dobry
22:10
>"код выглядит весьма скверно, но разве это будет волновать обычного пользователя? Кому будет дело до того, что там "под капотом" если оно работает и выполняет задачу?" Зачем тогда вприципе нормально ...
ChimbaBench 1.0: Разрабатываю первую версию бенчмарка
Роман Ефимочкин
22:09
Молоток.
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 2070 и RTX 2070 Super по 16000 рублей, и они отлично работают
Eppius
22:06
Я вам все выбрал -7800x3d ,не благодарите.
Core i7-13700KF vs Ryzen 7 7700X – выбираем оптимальный процессор для перспективной игровой сборки
Роман Маркелов
22:03
Да не. Ориджинал
Германия призвала Россию продлить зерновую сделку, сославшись на сотни миллионов голодающих
Серегарус
22:03
вчера "международное право" им не позволило)))
Глава Пентагона на фоне инцидента с БПЛА MQ-9 Reaper призвал Россию летать «безопасно и профессионально»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем