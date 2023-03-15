Этот как раз тот случай, когда что смогли, то и придумали.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут





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Когда в 2014 году российский истребитель Су-24 с помощью портативного комплекса РЭБ «Хибины» отключил все системы зашедшего в Черное море американского эсминца «Дональд Кук», а затем 12 (двенадцать!) раз имитировал ракетную атаку на превратившийся в сидячую утку корабль, я не припоминаю, чтобы российского посла в США куда-то вызывали.

Более того, девять лет назад американские СМИ не рисовали нелепые мультики вроде тех, что изображают, как российский истребитель «поливал топливом» или же даже «подныривал» под летевший над Черным морем с выключенным трансподнером американский дрон MQ-9.

Да, речь идет о вчерашнем инциденте, когда двигающийся в сторону Крыма американский беспилотник упал в море в результате активного маневрирования. Согласно сообщениям российского Министерства обороны, поднятые на перехват российские истребители не вступали в контакт с БПЛА и не применяли против него никаких вооружений.

Вопрос лишь в том, что если с помощью портативного комплекса РЭБ российские ВКС еще десять лет назад могли отключать набитые доверху экипажем и всевозможным оборудованием военные корабли, то с какой бы тогда стати российские истребители стали бы «поливать топливом» американский дрон?

Понятно, что инцидент с MQ-9 — это весьма нелепая провокация, организованная Вашингтоном в попытках отвлечь внимание американской общественности от разворачивающегося банковского кризиса в США.

Нелепая она потому, что у Вашингтона просто-напросто не было времени подготовить что-то более правдоподобное, потому что ситуация критическая. Более того, достаточно сложно себе представить ситуацию, когда человек, который собирался снять со своего счета сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч долларов — а именно этот объем средств обязуется вернуть Федеральная корпорация по страхованию депозитов США в случае банкротства банка, — забыл о своих намерениях, насмотревшись мультиков про «брызгающие топливом» российские истребители. А мы теперь уже точно знаем, что абсолютное большинство американских банков не в состоянии пережить набег вкладчиков.

Во всяком случае мой прогноз относительно того, что банкротство Silicon Valley поставит крест на финансовой помощи США Украине, полностью оправдался, потому что американские СМИ уже сообщают, что крушение MQ-9 «повлияет на решимость США оказывать помощь Украине». Никакой логики искать в этом утверждении не надо, какой был предлог, на такой и сослались.

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Кстати, я не удивлюсь, если где-то через неделю Минобороны опубликует кадры нелепого падения MQ-9, предварительно дав американским журналистам возможность наиграться с фантастическими теориями и компьютерной графикой.