Именно тот случай, когда нашла коса на камень.

Когда ты человек сугубо гражданский, хотя и фанат военной истории, а твои умозаключения подтверждает человек не только военный, но и заслуженный, такой как командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, — это приятно. Впрочем, журналист может только предполагать то, что профессионал точно знает.

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Да, по крайне интересным запискам Ходаковского мы теперь точно знаем, что Угледар будут брать так же, как брали Мариуполь, и да, танковые колонны в засаду посылают не предатели Родины и не дураки, а люди, вынужденные действовать в условиях повсеместной минной войны, которая ведется под неусыпным надзором дронов и спутников. А потому бронетехника часто может идти только за тралом, о чем противник прекрасно осведомлен.

Впрочем, как тут отметил один внимательный комментатор, Угледар и правда куда меньше Мариуполя, что приводит к ситуации, когда в условиях ожесточенных боев бронетехнике просто-напросто некуда прятаться. А сколько живет танк на открытой местности в условиях современной войны?

Вот и превратились окрестности Угледара в самое настоящее «кладбище танков», вокруг которого западные журналисты насчитали свыше 150 подбитых машин. Это еще раз демонстрирует, что СВО значительно ближе к Первой мировой войне, чем к короткой эпохе «глубоких танковых прорывов».

Более того, окрестности Угледара нам явственно показывают всю несостоятельность западной полемики о «танковой помощи» Украине. Пока Киев получил около четырех танков Leopard 2 от поляков, а единственный направленный Канадой представитель семейства кошачьих и вовсе пока находится на польской территории.

Даже если предположить, что половина из всех танков, которые навечно застыли в окрестностях Угледара, принадлежат Украине (а я склонен полагать, что украинских танков там намного больше), то какой прок от пары западных машин, которые рано или поздно примут участие в боевых действиях?

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Вот так и получается, что запертые в окруженном Артемовске солдаты ВСУ начинают стрелять друг по другу, потому что одни хотят жить, а другие не хотят дать им возможности сдаться. Рано или поздно такая же ситуация повторится и в Угледаре.