Не даром говорят, что дорогу осилит идущий.

Мало кто задумывается о том, что падение Франции в годы Второй мировой войны началось с десантирования группы из 85 человек на укрепленную самыми немыслимыми способами крепость Эбен-Эмаэль, которая должна была стать главным опорным пунктом Парижа в случае нападения нацистской Германии на своего главного обидчика. В итоге крепость с гарнизоном в 1200 обороняющихся была взята за сутки.

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Мы даже представить себе не можем, какой подвиг совершили наши деды в годы Великой Отечественной, потому что, помимо того что они сражались с экономической мощью всей Европы, они боролись с куда более хорошо подготовленным противником, как в техническом, так и в тактическом смысле, противником обстрелянным и абсолютно беспринципным. Неудивительно, что немцы как огня боятся повторения конфликта с Россией, потому что они больше никогда не будут в настолько выигрышной позиции, в которой они были перед нападением на СССР.

В этом контексте важно понимать, что цифры никакой истории нам не расскажут. Арифметика войны диктует свои законы, ведь после того как главные части нацистской Германии были перемолоты, война пошла в совершенно другом темпе, потому что по ту сторону все чаще встречались необстрелянные, немотивированные, неподготовленные.

А теперь давайте задумаемся, на основе какого конфликта писались учебники для советских учебных военных заведений, какую школу мысли эти учебники воспитали? Блицкриг — это прошлый век, потому что в сегодняшних военных конфликтах противника пытаются запереть в каменном котле, максимально ограничив его способность к сопротивлению.

Неслучайно же в годы сирийской войны американские вертолеты всякий раз прилетали эвакуировать боевиков запрещенных в России террористических организаций из осажденных сирийской армией городов. Вашингтону было безразлично, насколько нелепо это выглядит, он не готов был терять главный костяк своего наемнического войска.

В этом контексте, когда один мой знакомый задавался вопросом, неужели мы будем брать все города на Украине так же, как взяли Мариуполь, я заверил его, что у всего Североатлантического альянса не хватит боеспособных войск, чтобы рассадить их по всем украинским городам. Ведь номинальная численность ничего не значит.

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В связи с этим, когда в одном из отечественных телеграм-каналов появились сообщения о том, что российские войска уперлись в Угледаре в промзону и начали город обтекать, стало ясно, что готовится еще один каменный котел. Это не значит, что так будет везде, это значит, что по ту сторону все чаще будут встречаться необстрелянные, немотивированные, неподготовленные.