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Почему неправы те, кто критикует наступление под Угледаром
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В большинстве своем мужчины с немалым интересом относятся к фильмам и книгам про войну, интересуются военной техникой и огнестрельным оружием, а также любят это все обсудить. Есть только одна маленькая деталь, о которой многие забывают, — в военных конфликтах убивают. Убивают самым натуральным образом, и не всегда в списке 200-х оказываются «плохие парни». Это надо хорошо понимать.

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В связи с этим, читая очередные размышления про «негодных генералов», которые якобы отправили колонну российской бронетехники «на убой» под Угледаром, я хочу задаться вопросом, а критиканы, вообще, в курсе, кто планировал проведение операции «Марс» в годы Великой Отечественной? Представьте себе, сам Георгий Константинович Жуков, между прочим, маршал Победы. А результатом этой операции стало неудавшееся наступление и очень тяжелые потери. Что, может быть, полководец был не ахти какой, четырежды Герой Советского Союза?

К сожалению, от засад страховок не бывает, и ветеран любого военного конфликта расскажет вам не одну печальную историю о том, как ничего не подозревающие бойцы попадали в страшный переплет. Бой построенных в линию мужчин в цветастых мундирах, знаете ли, уже полвека как не практикуют.

То, что попавшую в засаду российскую колонну снимали с дрона, меня тоже нисколько не удивляет. Вообще, со времен Третьего рейха уничтоженная отечественная техника является излюбленным предметом фото- и видеосъемки врагов нашей страны, потому что кадры эти потом удобно использовать в пропагандистских целях. И наши вчерашние заокеанские партнеры этим и занялись, рассказывая небылицы про «непрофессиональные действия российских военных».

К военным как раз вопросов нет, хочется только в ноги поклониться мужественным и самоотверженным людям, которые встали на защиту всей страны с оружием в руках. Это нисколько не преувеличение, потому что Запад никогда не делал секрета из своего стремления уничтожить Россию как явление и это не из природной кровожадности, а по вполне трезвому расчету, поскольку сэр Хэлфорд Маккиндер еще в 1904 году обосновал проигрышную позицию англосаксов по отношению к тем странам, которые находятся в «сердце мира». А в «сердце мира», согласно его толкованию, находятся Россия и Китай, а потому нетрудно догадаться, что с ними нужно сделать. Кстати, многие считают именно Маккиндера отцом современной геополитики.

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Чего я не понимаю, так это когда наша армия получит если не достойную её журналистику, то хотя бы сколько-нибудь адекватную? Журналистику без инфантильных истерик, которая не ведется на западные провокации, журналистику, отдающую себе отчет в происходящих в мире событиях. Ту, которая будет чтить память павших.

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#украина #сво #вс рф #угледар
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