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Битва визитов: как Байден поехал в Киев, а Раиси — в Пекин
Не все визиты одинаково полезны.
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Многие, кто давно следит за манерой работы Владимира Путина на посту президента, уже не раз для себя отметили, что российский лидер никуда не поедет, если только с его визитом не будет сопряжено подписание каких-либо значимых договоренностей. Время, а тем более время первого лица государства, — ресурс ценный, потому что его ни за какие деньги не купишь.

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Другое дело — нынешний американский лидер Джо Байден, который продолжает оставаться довольно опытным и хитрым политиком, несмотря на некоторые возрастные странности. Только вот своим союзникам США уже давно ничего путного, кроме «демонстрации флага» предложить не может, что неудивительно для страны, которая давно превратилась в одно сплошное царство сферы услуг.

Чтобы критики не обвинили меня в голословности, напомню только, что более ста стран мира уже выразили свою заинтересованность в участии в глобальном китайском инфраструктурном проекте «Один пояс — один путь», в то время как о предлагаемых США Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве и Транстихоокеанском партнёрстве последний раз кто-то слышал году в 2016.

Многие СМИ сегодня спекулируют, что приезд Байдена в Киев в преддверии годовщины начала СВО — это возможная «попытка принудить» Зеленского к переговорам. Это довольно нелепо, поскольку Вашингтону никого ни к чему принуждать не надо, достаточно лишь перерезать каналы финансирования, и украинское государство, которое более половины расходов бюджета покрывает иностранными заимствованиями, развалится как карточный домик.

Вопрос тут лишь в том, что Вашингтон хотел как-то показать, что он все еще имеет возможность щёлкнуть Москву по носу, в то время как из реальных способов насолить России остается только отправка своей боевой авиации на Украину, но для этого ему надо решить «проблему аэродромов».

Так или иначе, но приезд Байдена был политической ошибкой, поскольку Вашингтону пришлось уведомить Москву о визите, а теперь Республиканская партия будет еще долго травить старика обвинениями в том, что американский президент якобы у русских разрешения спрашивает.

На другой стороне геополитического противостояния произошел куда более значимый визит, который в потоке новостных сообщений остался без должного внимания. А между тем Ибрахим Раиси не просто посетил Пекин, но и добился от китайского генерального секретаря ясности в отношении наиболее животрепещущих для Тегерана вопросов.

Подумать только, впервые за последние двадцать лет президент Ирана нанес визит в Китай, что говорит не только о стремительном сближении двух крупных геополитических игроков, но и о росте статуса Тегерана в международной политике, потому что долгое время затравленный санкциями Иран воспринимался многими как государство-изгой. Однако времена поменялись и из-под санкционного давления Тегеран выходит куда более сильным, чем хотелось бы его геополитическим противникам.

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Для Раиси наиболее актуальным вопросом была тема китайских инвестиций в Иран, поскольку, после большого количества обещаний со стороны Пекина, в прошлом году главным инвестором в иранскую экономику внезапно оказалась Россия, которая вроде как никаких громких обещаний не делала. По результатам визита Пекин подтвердил, что инвестиции будут, но нетрудно догадаться, что Китай попросил о каких-то уступках в ответ. К примеру, о снижении интенсивности шиитско-суннитского противостояния, которое мешает ближневосточному развитию. Понятно, что подобная просьба весьма позитивно повлияла бы на стремительно развивающиеся отношения Пекина и Москвы с Саудовской Аравией, ведь последняя, точно также, как и Иран, является крупным ближневосточным игроком.

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#сша #китай #украина #иран #глобальное противостояние
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