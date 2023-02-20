По-моему европейцы все-таки доигрались.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Наблюдение за ситуацией на рынке нефти все больше напоминает наблюдение за движением фигур на шахматной доске, где хитрый замысел одного из игроков с каждым шагом становится все более и более очевидным, во всяком случае, для тебя.

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Все началось около месяца назад с Саудовской Аравии, которую так называемый коллективный Запад все еще мечтает поссорить с Москвой. Внезапно для всех Эр-Рияд начал подымать цены на те поставки нефти, которые шли в Азию, хотя аналитики были уверены, что котировки пойдут вниз.

Затем Москва, которая поддерживала добычу нефти на стабильно высоком уровне, не давая американским нефтяникам выбить себя с европейского рынка, внезапно объявила, что в марте она снизит добычу на 500 тысяч баррелей в день.

Наконец, европейские политики, после бесконечных препирательств и споров, ввели потолок цен на российские нефтепродукты, после чего российская нефть в большинстве своем ушла на переработку в Азию.

И тут издание Bloomberg неожиданно для себя обнаружило, что и та российская нефть, которая доставлялась в Египет, и та российская нефть, которая доставлялась в Южную Корею, и даже та нефть, конечный пункт назначения которой в контракте не указывался, так или иначе оказывалась в Индии.

Другими словами, из 3,3 миллионов баррелей нефти в день, которые Россия экспортировала всю прошлую неделю, 3,19 миллионов баррелей направлялись в Китай и Индию — два государства, с которыми страны коллективного Запада не могут позволить себе сегодня портить отношения.

При этом Пекин уже официально заявил, что самую страшную волну новой коронавирусной инфекции он уже прошел, а потому «фабрика мира» очень скоро начнет работать на полную мощность, потребляя колоссальное количество нефти и газа.

Учитывая запланированное Москвой снижение добычи в марте, неудивительно, что Пекин и Нью-Дели всю прошлую неделю покупали столько нефти, сколько могли увезти, потому что цены на черное золото неизбежно пойдут вверх. Аналитики отмечают, что давно не видели подобные показатели продаж, при том что против российских углеводородов сейчас действует не один, а целых два потолка цен.

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Европейцам же теперь остается только молиться, что танкеры с нефтепродуктами нигде не застрянут, что в Азии не найдется покупателя, который перекупит у них солярку. Без дизельного топлива жизнь современного общества в принципе невозможна. И тут уже нерыночными механизмами никому не поугрожаешь, учитывая размер населения двух азиатских гигантов.