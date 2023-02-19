Многие критики Советского Союза не раз потешались над стремлением партийных чиновников приурочивать выдающиеся достижения к памятным датам, таким как, например, годовщина Октябрьской революции. И правда, поспешность в подготовке тех или иных мероприятий ни раз и ни два приводила к трагедиям. А что мы видим на «цивилизованном Западе»?
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Последним военным конфликтом, где воевали американские призывники, была Война во Вьетнаме, которая в итоге и закончилась благодаря массовым антивоенным выступлениям демобилизовавшихся ветеранов. С тех пор Вашингтон старается воевать только контрактными войсками, а с недавних пор и вовсе использует исключительно наемников частных военных компаний, о потерях которых не нужно отчитываться перед собственной публикой.
Правда последний факт вышел США боком, поскольку Россия начала стремительно наращивать свое влияние в Африке благодаря эффективным действиям ЧВК «Вагнер», которые буквально положили конец проникновению финансируемых Западом радикальных боевиков в страны Магриба.
Но это не единственная положительная сторона нежелания американских политиков честно признаться собственному населению, чем Вашингтон занимается за их деньги и где.
В частности, необходимость привлекать внимание к Украине путём медийной накачки поставила Вашингтон в неудобную ситуацию, когда рапортовать о потерях вроде как и не надо, а вот об утрате населенных пунктов ВСУ так или иначе говорить придется.
И меньше всего США хотят говорить об утрате разрекламированного на Западе в качестве «непреступной крепости» Артемовска в годовщину начала специальной военной операции. Вот так и получается, что кольцо вокруг осажденного города, которое, если верить военным экспертам, ВС РФ могли захлопнуть еще неделю назад, сжимается, но при этом ВСУ все еще имеет возможность подводить подкрепления.
В попытках не «отдать знаковую победу Москве» в преддверии годовщины СВО ВСУ бросают под огонь все новые и новые части, что приводит к сообщениям о том, что освобожденный российскими военными поселок Парасковиевка буквально-таки завален телами украинских военных.
Современная российская политика — вещь придельно прагматичная, поэтому если Киев готов бросать все новые и новые части на убой, лишь бы западные СМИ могли сообщить о том, что ситуация «на Западном фронте без перемен», никто ему мешать не будет. А вот когда руководство ВСУ одумается и начнет вытаскивать остатки своих частей из Артемовска, вот тогда котел захлопнется окончательно.