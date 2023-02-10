Ситуация начинает разворачиваться ускоряющимся темпом.

Первая мировая война должна была войти в историю как последний конфликт в истории человечества, потому что выжившие в ней солдаты были до глубины души возмущены бессмысленностью и методичностью уничтожения миллионов солдат. Можно не сомневаться, что если бы Германию не обложили всевозможными репарациями и ограничениями, следующего глобального конфликта миру удалось бы избежать.

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Это я к тому, что есть тонкая грань между ведением боевых действий в надежде завоевать победу и непробиваемым политическим упрямством, за которое люди расплачиваются своими жизнями. О бедственном положении группировки ВСУ в осажденном Артемовске было известно давно, однако ни официальный Киев, ни его западные хозяева не сделали ничего, чтобы спасти свои части из будущего котла.

Теперь же, судя по ночным сообщениям множества Телеграм-каналов, этот котел захлопнулся и Москва не намерена никого из него выпускать, о чем свидетельствуют две волны ударов российских крылатых ракет по подстанциям на всей территории Украины. В СМИ идут сообщения о том, что объекты железнодорожной инфраструктуры оказались обесточены в Одесской, Сумской, Харьковской и Львовской областях. Проще говоря, если Киев и хотел перебросить свои резервы под Артемовск ради попытки деблокирующего удара, то сделать он это сможет нескоро, а к тому моменту российские войска успеют как следует окопаться, удерживая город в плотном кольце.

Проводя исторические параллели дальше, можно добавить, что в годы Великой Отечественной войны планировали выступить как Японская империя, так и Соединенные Штаты, однако провал немецкого Блицкрига быстро убедил потенциальных агрессоров в бесперспективности этого шага. Можно не сомневаться, что количество горячих голов в странах Запада резко уменьшится после того, как в СМИ появятся сообщения о сдаче самых боеспособных частей ВСУ российским военным, либо же легендарным «музыкантам» из ЧВК «Вагнер» под Артемовском.

А сдаваться им так или иначе придется, потому что в окруженном городе долго зимой без еды не просидишь.

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