Противостояние пока лишь набирает обороты...

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Вот не зря говорят, что наглость — это второе счастье. Пекин нашел уязвимое место в системе ПВО Вашингтона, которое осталось у него еще со времен противостояния с Советским Союзом. Мало кто помнит, но когда-то Соединенные Штаты терроризировали СССР своими самолетами-разведчиками, которые регулярно вторгались в воздушное пространство «страны Советов», доставляя немалую головную боль советским ПВО.

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В конечном итоге советские инженеры смогли разработать единственный в своем роде самолет — МиГ-31, который, может, и выглядит неказисто, но при этом обладает уникальными летными характеристиками, многие из которых остаются непревзойденными до сих пор. С появлением 31-го американцы махнули рукой на свою высотную авиацию, решив, что они со спутника все, что им надо, увидят.

Согласно сообщениям СМИ, китайский разведывательный зонд, вторгшийся в американское воздушное пространство, был сбит не «суперсовременным» F-35, а обожаемым американскими генералами F-22 Raptor, который смог подняться на высоту 17700 метров, после чего произвел пуск ракеты, поразившей дрон на высоте 19800 метров. Для сравнения российские МиГ-31 имеют «комфортный» потолок в 25 километров, на котором они в свое время гоняли американские разведывательные самолеты «Черный дрозд».

Любопытно, что Пекин не только отрицает разведывательное предназначение своего аэростата, но теперь еще и угрожает Соединенным Штатам ответными мерами за уничтожение «гражданского воздушного судна». Такую наглость раньше позволяли себе только американцы, да и то уже после развала Советского Союза, когда формальных геополитических противников у США не осталось.

Но я готов поспорить, что больше всего впечатлила китайцев та паника, которая царила в американском стане последние дни. Это сегодня американские СМИ нам рассказывают, что Джо Байден «еще в среду требовал сбить аэростат-нарушитель», но «знающие люди» якобы порекомендовали ему «дождаться момента, пока аэростат будет пролетать над водной поверхностью».

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А то, что во всем мире самолеты-нарушители воздушного пространства сбивают сразу же и без лишних разговоров, американским читателям знать не обязательно. В этом и заключается главное преимущество стратегической инициативы, потому что скорость реакции всегда медленнее скорости проведения заранее запланированной операции. А американцы в принципе отвыкли на что-то реагировать, они привыкли, что события в мире развиваются согласно их заранее подготовленному плану. Да вот только времена эти прошли.