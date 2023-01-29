Все-таки историческая память - штука замечательная!

Все-таки я не верю в глупости. Германия выпускает политического тяжеловеса Писториуса, который, я напомню, представляет ту же партию, что и Шольц, а значит, он мог бы спокойно сесть в кресло канцлера, если бы Социал-демократическая партия решила, что пришло время заходить с козырей. И вот этот тяжеловес нокаутирован в первом раунде переговоров с американцами о поставках немецких танков одной некогда братской нам стране? Да в жизни я в это не поверю!

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Зато статья некогда авторитетной The New York Times уже сегодня нам говорит о том, что американские танки украинцам и не очень-то нужны, Киеву хватит и допотопных БПМ «Брэдли», которых США не жалко. Можно не сомневаться, что американцы начинают «отгребать в сторону» неслучайно, потому что сейчас Сенат заявит Байдену, что тот проявил преступную халатность, пообещав танки в ту пору, когда Вашингтон готовится к войне с Поднебесной.

Впрочем, и министр обороны ФРГ Писториус достаточно быстро заявил, что он не видит поводов для радости от решения об отправке немецких танков на Украину. Правда, Германия пока ничего не отправляет, а лишь делает обещания в надежде, что Россия успеет решить «украинский вопрос» раньше, чем придется что-то делать. Впрочем, какой-то запасной план у Берлина все-таки имеется.

Неслучайно же на улицах немецких городов на огромных билбордах стали крутить социальную рекламу, где сначала появляется разведывательный танк Третьего рейха Леопард 1, взятый прямиком из всем нам известной игры, название которой в приличном обществе произносить не принято, а затем и основной боевой танк Бундесвера Леопард 2. Затем появляется очень и очень разумная надпись: «А может, не надо?»

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Стоит отметить, что когда появляется танк из всем известной игры, под ним красуется надпись «1943 год», что соответствует году ликвидации Сталинградского котла, которая привела когда-то давно немцев в такой священный ужас, что оправиться они от него не могут до сих пор. Нетрудно догадаться, что одобрившее эту социальную рекламу немецкое правительство очень не хочет столкнуться с общественным возмущением, когда оно объявит о том, что «никаких танков для Украины не будет». А есть ли лучший способ в чем-то убедить немца, чем заговорить с ним о Сталинграде?