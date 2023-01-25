Законы химии никто не отменял, но желающие изобрести "философский камень" не заканчиваются.

В современном информационном поле важно понимать, что есть авторитетные издания, а есть «авторитетные» издания. Нет, Черномырдин меня не кусал, просто в первых работают команды трудолюбивых людей, которые дорожат репутацией издания, а во вторых сидят «идейно выдержанные» сотрудники, которые по команде сверху прокидывают утки, что позволяет всем остальным «идейно выдержанным» журналам сослаться не на некое безымянное лицо, а на издание с большим именем, ссылающееся на некое безымянное лицо. Так вот, The Epoch Times — это авторитетное издание, которое на рынке давно и своей репутацией дорожит.

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Поэтому когда один из ведущих аналитиков этого издания открыто заявляет, что цены на продукты питания в США выросли более чем вдове за каких-то два года — это значит, что человека достали. По факту Джеффри Такер заявляет об уничтожении среднего класса в США, потому что никакого такого благосостояния у американцев больше не осталось. Сейчас там активно обсуждается вопрос, смогут ли «давосские мудрецы» заставить вооруженное до зубов население США жрать червяков на регулярной основе или нет, потому что ответ на него далеко не очевиден, ведь желающих жрать патроны нужно еще поискать, а грабить таких же нищих и голодных, как и ты сам — удовольствие ниже среднего.

При этом аналитик уверен, что ни Россия, ни пандемия всем хорошо известного вируса здесь ни причем — за резкое падение уровня жизни нужно сказать спасибо Федеральному резерву США, который, кстати говоря, является частным банком и американскому правительству не подчиняется. Такер предлагает читателю представить, что на день рождения его отпрыска приходит больше детей, чем было приглашено изначально. На всех газированных напитков (или лимонада в его примере) не хватит, а потому их приходится разбавлять. В конечном итоге, при внушительном количестве гостей, напиток просто превращается в подкрашенную водичку.

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Вот и доллар США оказался «разбавлен» путем неконтролируемой эмиссии и все попытки Федерального резерва остановить инфляцию цены не снижают, а лишь замедляют их дальнейший рост. И тут автор кривит душой, заявляя, что некие «независимые кандидаты» еще покажут «давосским хитрецам» и научат тех родину любить. И тут-то и кроются причины будущего гражданского конфликта в США, поскольку даже самые здравые и трезвые боятся сказать американцам, что последние сто лет они жили за счет всего остального мира, а потому никакого «благосостояния» больше не будет. А значит, нас ожидает поиск виноватых и разборки по принципу «стенка на стенку», но такого в западных изданиях писать нельзя, даже в авторитетных.