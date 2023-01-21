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Несмотря на «потолок цен» на российскую нефть, цены на американских заправках продолжают расти
Тот самый случай, когда "сделать хотел козу", а палец где-то застрял.
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Многие на западе считают, что различные меры по «наказанию», а точнее по удушению России нужны только для того, чтобы поставить Москву на место путем причинения ей нестерпимых финансовых страданий. Однако западным политикам нет никакого дела до Москвы, коль скоро они могут пилить между собой бюджеты и не опасаться массовых выступлений своих граждан, которым после всех манипуляций с расходами и доходами казны остаются сущие крохи. Только подобной возможности у них сегодня нет.

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Что касается Соединенных Штатов, то на протяжении последнего столетия американцы не интересовались, где и с кого их власти вытрясают деньги с помощью военной силы, коль скоро цены на бензин и налоги остаются низкими. Как только те или другие начинают расти, у американцев появляется не только самый живой интерес к внешней политике США, но и к тому, на что их «избранные представители» тратят бюджетные деньги.

В этом контексте введенный против нашей страны так называемый «потолок цен», который поддержали страны Большой семерки и ЕС, как раз и является попыткой западных политиков избежать неприятных вопросов путем снижения цен на нефть нерыночным способом. Однако есть маленькая загвоздка: несмотря на все усилия Вашингтона, цены на бензин в США не снижаются, а упрямо продолжают ползти вверх.

Причин тому несколько. Во-первых, нефтяной резерв США приказал долго жить всего за несколько лет президентства Джо Байдена, а пополнить его нет возможности. Во-вторых, Вашингтон нуждается в особом «тяжелом» сорте нефти, который способны перерабатывать в нефтепродукты расположенные на территории США заводы, а с тремя крупнейшими поставщиками «тяжелой» нефти он поссорился.

Наконец, после того как геополитические противники США отказались добровольно надевать себе ярмо на шею в виде так называемого «углеводного налога», а Федеральный резерв вынужден был сделать вид, что он и вовсе уже доллары перестал печатать, американские элиты все-таки решили налоги повысить, но попытались сделать это так, чтобы население об их проказах было ни сном ни духом.

Теперь углеводный налог должны будут платить американские нефтяные компании. Казалось бы, установили всем один ценник — и вопрос решен, но нет, потому что если убрать возможность спекуляции квотами, то родственники американских политиков не смогут эти квоты покупать и продавать, пользуясь инсайдерской информацией для получения супердоходов.

Минимально допустимая цена на квоту в переводе на галлон проданной конечному потребителю нефти равняется восемнадцати центам. Казалось бы, сущая мелочь, но в ситуации, когда большая часть грузовых перевозок по США осуществляется с помощью грузовиков, а не поездов, конечный потребитель почувствует на себе эффект от этих восемнадцати центов многократно.

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Но так как речь идет о разборках прожженных капиталистов, история была бы неполной без попыток американских нефтяников откусить свой кусок пирога. Торги за квоты еще не начались, а цены на заправках в штате Вашингтон уже подскочили на 10% за последние три недели, в то время как в других штатах рост цен либо отставал от этого показателя, либо же опережал его. Проще говоря, пытаясь не упустить свой доход, каждая компания начала самостоятельно задирать цены. Стоит ли говорить, что в этой ситуации «неприятной беседы» с налогоплательщиками американским политикам не избежать.

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#история #нефть и газ #россия и сша
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