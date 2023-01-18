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Венесуэла прекратила поставки нефти в США
Вашингтон пытался угрозами и шантажом захватить мир, а теперь ему никто даже в самых простых вопросах помочь не хочет.
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Как только над нами западная пропаганда не куражится, рассказывает, что у России нет союзников и что нас никто не любит. Но при этом всякий раз, когда Москве что-то нужно, страны принимают необходимые решения самостоятельно, без звонков по правительственной связи и решительных окриков. А вот у «последнего гегемона» другая проблема: он хамит, угрожает, плюется последними словами в адрес огромного стана так называемых «союзников», а не клеится у него при этом ровным счетом ничего.

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Прямо как в песне из одного советского кинофильма: «Что они не делают, не идут дела — видно, в понедельник их мама родила». А все почему? Насильно мил не будешь! Особенно явственно это продемонстрировала государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA, которая объявила о прекращении отгрузки нефти для «пересмотра контрактных обязательств».

О прекращении поставок сообщило агентство Reuters, которое смогло получить копию внутреннего письма, направленного новым главой PDVSA Рафаелем Тельечеа всем подразделениям компании. Согласно этому внутреннему документы, все суда, которые на данный момент заняты доставкой нефти конечным потребителям, должны вернуться в порты. О том, когда новое руководство решит, будет ли оно исполнять существующие обязательства, либо же оно потребует пересмотра контрактов, в письме не сообщается. 

Я уже рассказывал, что Соединенным Штатам нужна тяжелая нефть, которую добывают всего три игрока на рынке: Россия, Иран и Венесуэла. Поскольку Байден спалил все нефтяные резервы страны, США срочно нуждаются в новых поставках, а вернее в поставках тяжелых сортов нефти.

Россия экспорт своих нефтепродуктов в США запретила, иранцы и без того считали Вашингтон «главным шайтаном», а потом Вашингтон при Дональде Трампе обманом выманил и убил одного из самых уважаемых людей на Ближнем Востоке, национального героя Ирана генерала Касема Сулеймани. Стоит ли говорить, насколько сильно Тегеран хочет поставлять свою нефть США? Да на протяжении месяцев после этого громкого убийства иранские ракеты дождем сыпались на американские базы по всему Ближнему Востоку, пока Вашингтон старательно делал вид, что «ничего такого» не происходит.

Что касается Венесуэлы, то местное население уверено и, кстати сказать, не без оснований, что их национального героя Уго Чавеса тоже схарчили американцы. Но даже если не принимать эту деталь в рассмотрение, список претензий Каракаса к Вашингтону настолько длинный, что и целого дня перечислять все обиды не хватит.

Санкции, торговля наркотиками и оружием, подготовка вооруженной оппозиции, запугивание и устранение политических деятелей, попытки государственного переворота — всем этим «последний гегемон» занимается на своем «заднем дворе» (а именно такую роль доктрина Монро, провозглашенная аж в 1823 году, отводит Южной Америке) несколько столетий. Удивительно, что американцы, которые до сих пор отмечают День Благодарения — праздник озверевших голодранцев, которые в 1637 году под покровом ночи вырезали 700 человек из индейского племени пекотов, готовившегося отмечать праздник урожая, заявляют России, что она не имеет права на гарантии безопасности!

В общем, когда неделю назад в СМИ начали появляться сообщения о том, что на американские нефтеперерабатывающие заводы начала поступать венесуэльская нефть, я был немало удивлен. Но у венесуэльцев свое чувство юмора — они дали американцам расслабиться, после чего государственная PDVSA положила этому «празднику жизни» конец.

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Сколько пересмотр контрактных обязательств будет длиться, одному богу известно. Официально венесуэльские нефтяные поставки находятся под американскими санкциями, а потому нефть торгуется через третьи руки. Возможно, Каракас решил убедиться, что деньги за поставленный продукт дойдут до него в полном объеме, а может быть, он просто хочет поддерживать нефтяные котировки на «должном уровне». Ведь всех немало впечатлил пример Москвы, которая в самом начале СВО снижала уровень добычи нефти и газа, в то время как доходы от их продажи росли одновременно с ростом уровня цен.

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#сша #россия #история #нефть и газ #нефтяные войны
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