А говорят, что только у нас в стране бывает "добровольно-принудительно".

Не успели игровые журналисты выразить свое недоумение относительно будущей 4070, потому что мало кто смог устоять от соблазна бросить в сторону Дженсена Хуанга камень за желание начать продажи далеко не самой мощной карты по 700 долларов за штуку, как в сеть просочились характеристики 4060.

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Стоит упомянуть, что любитель сливать в сеть эксклюзивную информацию, известный журналистам под ником Kopite7kimi, считается достаточно доверенным источником. Так вот, согласно данным упомянутого выше товарища, 4060 будет обладать 4352 ядрами CUDA, в то время как её предшественница 3060 могла похвастаться аж 4,864! Конечно, тактовая частота у 4060 будет повыше — 3 гигагерца против 2,4 у предшественницы, да и L2 кэш у неё вырастет до 32 мегабайт, но даст ли это ощутимый прирост в играх — большой вопрос.

А ценник вырастет, может и не столь существенно как на топовые модели, но NVIDIA сегодня в своей ценовой политике руководствуется принципом «ни шагу назад».

Я уже рассуждал о том, что компания NVIDIA может пойти по пути предложения «народной» видеокарты, которая могла бы удовлетворить потребности всех страждущих, кто не торопится расстаться с маленьким состоянием, покупая какую-нибудь 4080 или даже 4090. Но нет, если такой вариант и обсуждался, его отложили «до лучших времен», потому что сейчас Дженсен Хуанг пытается сделать геймерам предложение, от которого те «не смогут отказаться».

Про что это я? Да про то, что после начала продажи модели в новой линейки, производство её предшественницы сворачивают. Блогеры уже начали отмечать исчезновение 3080 и 3090 с полок западных магазинов, потому что новые поступления этих моделей на склады больше не приходят.

NVIDIA собирается начать производить какую-то карту в конце февраля, но будет это 4070 или 4060 никто не знает, потому что все сходятся во мнении о том, что до компьютерной выставки Computex trade exhibition, которая должна пройти в конце мая, официального релиза 4060 ждать не стоит.

Я не удивлюсь, если Kopite7kimi является сотрудником маркетингового отдела NVIDIA «под прикрытием», который, вместе со своими коллегами, пытаются оценить реакцию рынка на свои манипуляции. Но намек покупателям NVIDIA сделала довольно прозрачный: «У вас есть время до мая, пока мы еще выпускаем 3060. Берите что дают, а то потом хуже будет.»

Впрочем, следующей на очереди будет 4050 и там, если все попытки Дженсена Хуанга убедить покупателей в их неправоте, вариант «народной карты» может и сыграть, как-то отчитываться перед инвесторами нужно, а пока в магазинах заканчиваются только карточки AMD, да 90-я модель 40-й линейки NVIDIA, потому что несмотря на кошмарный пиар, сопровождающий продукты «конкурирующей фирмы», покупателям ценовая политика AMD нравится больше.

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