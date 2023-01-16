Говорят, что у России нет союзников, но при этом все события в мире геополитики каким-то "магическим" образом происходят именно тогда, когда Москве надо.

Верить сегодня сообщениям западных СМИ можно с большой натяжкой. Чего хотя бы стоят заявления о том, что Москва вот-вот проиграет СВО, которые делаются одновременно с заявлениями о том, что СВО продлится очень и очень долго. И речь идет не о публикациях в разных изданиях, а о статьях в одном и том же «авторитетном» журнале, которые выходят с разницей в пару часов!

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Однако сообщение Wall Street Journal о том, что Иран повышает цены на поставляемую им в Сирию нефть, не выглядит как типичная утка. И дело не в том, что ни одна из сторон так до сих пор и не опубликовала опровержение этой новости.

Дело в том, что Сирия вполне могла бы самостоятельно удовлетворить свои потребности в нефтепродуктах, но последние несколько лет северные районы страны находятся под контролем Соединенных Штатов, которые используют собственных солдат в качестве живого щита, мешающего положить конец американскому воровству сирийской нефти.

Американские военные находятся в Сирии под видом борьбы с радикальными террористическими формированиями, роль которых попеременно играют то представители местных курдских племен, то всевозможные тюркские вооруженные отряды. Близость сирийских курдов к турецко-сирийской границе несет угрозу территориальной целостности Турции, потому что на территории бывшей вотчины Мустафы Кемаль Ататюрка также проживает немало курдов, которые в один момент могут заявить о желании объединиться со своими сирийскими и иракскими сородичами. По этой причине Анкара исправно гоняет сирийских курдов с помощью своих вооруженных сил, из-за чего те нуждаются в защите Дамаска.

Однако Вашингтон нарушил этот хрупкий баланс, поссорив Сирию и Турцию, что позволило США взять курдские племена под свое крыло, эксплуатируя противоречия двух стран. Какая судьба ждет курдские племена в отдаленном будущем можно легко узнать, наблюдая печальный конец союзников США в Афганистане. Понятно, что крупные игроки не хотят кровопролития, а потому они будут пытаться убедить Дамаск и Анкару забыть вчерашние противоречия и выработать единый подход к проблеме приграничных племен, приютивших американских оккупантов.

Проблема только в том, что Дамаск по-прежнему крепко обижен на Анкару (и, кстати, очень даже заслуженно) и продолжает упрямиться, несмотря на все посреднические усилия Москвы. И тут-то в игру вступает Иран, который закрывает половину всех потребностей Дамаска в углеводородах.

Согласно заявлению Wall Street Journal, Тегеран заявил о неспособности и дальше продавать Сирии нефть за полцены, а потому все последующие поставки будут осуществляться по рыночному ценнику в семьдесят долларов. Это похоже на правду хотя бы потому, что мы подходим к зимнему пику спроса на нефть, а упущенные доходы потом иранской казне никто не возместит. Но что еще более важно, как я уже сообщал ранее, Иран недавно заявил о поддержке позиции Москвы о необходимости примирения между Сирией и Турцией.

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Если Анкара и Дамаск договорятся и прижмут к ногтю курдские племена, то кроме самих американцев на севере Сирии террористические формирования изображать будет некому. Из-за чего Вашингтон потеряет даже формальный предлог и дальше оккупировать сирийские нефтяные месторождения. А дальше сирийское правительство вольно само выбирать, покупать нефть по полной цене у Тегерана, либо же пользоваться своей.