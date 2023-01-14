Все нам предлагают одну графическую карту навороченнее другой, а играть-то мы на них во что будем? Со многими проектами и бюджетки справляются!

Один из самых интересных, на мой взгляд, игровых проектов современности — jRPG One Piece Odyssey оказалась достаточно терпимой к игровому железу. Скорей всего, этого удалось достичь благодаря «полумультяшному» графическому стилю, который впервые популяризировал Borderlands. Кстати, последний до сих пор весьма прилично выглядит даже по современным стандартам именно благодаря данной особенности.

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Руки до нового творения ILCA у меня самого пока не дошли, однако обзорщики IGN без устали поют дифирамбы этому игровому проекту в своей статье, потому что единственное, что их не устроило — это недостаточная сложность игры, но тут уж, как говорится, на вкус и цвет все карандаши разные. Любопытно, что ILCA была создана четырьмя игровыми энтузиастами из Японии, которые первое время закрывали вспомогательные роли в разработке таких проектов, как Ace Combat и Dragon Quest (корни последнего, кстати, в OPO явно прослеживаются), прежде чем получить шанс самостоятельно разрабатывать игры.

Отрадно, что проекты, которые потенциально могут конкурировать не только с легендарной Final Fantasy, но еще и с запомнившейся многим своим оригинальным юмором Catherine, выходят из-под пера вчерашних энтузиастов, неожиданно для всех выросших из детских штанишек. Думаю, что не стоит объяснять, что к называнию известной манги One Piece слово Odyssey было добавлено не просто так — это камень в огород Nintendo и притязание на её лавры.

Но больше всего во всей этой истории меня удивило видео одного западного блогера, на которое я случайно наткнулся на одном всем известном видеохостинге. В нем демонстрируется One Piece Odyssey, которая проворно бегает на бюджетной GTX 1650. Последнюю в том же Ситилинке можно сегодня ухватить за какие-нибудь 15 тысяч и не нужно покупать пятую плойку или астрономически дорогое творение Хуанга, чтобы насладиться последним релизом! Более того, остальные показатели «тестового стенда» тоже не блещут: автор видео поставил в систему «каких-то» восемь гигабайт оперативки!

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Данный факт полностью подтверждает верность выбранной Nintendo стратегии на поддержание уровня качества геймплея в реализуемых на Switch проектах, а не уровня качества графики. Хотя визуально One Piece Odyssey можно только похвалить, все здесь на месте: и менюшки, и анимация, и красочный мир, и грудастые дамы. Все по законам жанра!