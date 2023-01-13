Как там пелось в одной попсовой песне - "Еще чуть-чуть и прямо в рай"? Хорошо, если не в долговую яму!

Главный любитель взбаламутить воду в западном информационном пространстве — Илон Маск, судя по всему, заработал себе новую головную боль. Нет, ему не впервой, но мир западного бизнеса — вещь крайне жестокая, поскольку все закидывают тебя деньгами лишь по пути наверх, в то время как стоит вчерашнему любимцу публики оступиться, его тут же начинают рвать на части.

реклама

Вот у господина Маска забот сегодня полна коробочка. К примеру, его хотят привести к ответу акционеры компании Tesla за то, что он (предположительно) ввел их в заблуждение в августе 2018 года, когда он сообщил в социальных сетях, что собирается сделать Tesla частной компанией путем выкупа акций по цене 420 долларов за штуку. Более того, в этом же посте он сообщил, что у него есть источник финансирования этой затеи.

Источником, как оказалось, был распорядитель Суверенного фонда Саудовской Аравии, шейх Ясир Аль-Румайян, который имеет в своем распоряжении сумму в 620 миллиардов долларов. Маск попытался вызвать шейха в суд в качестве свидетеля, но в духе нынешних американо-саудовских отношений юристы Аль-Румайяна поспешили заявить, что повестки суда американского штата Сан-Франциско не имеют никакой юридической силы в Эр-Рияде.

Более того, юристы Суверенного фонда отметили, что сам инициированный Илоном Маском запрос, направленный в офис нью-йоркской дочки инвестиционной организации, не содержал требования к Аль-Румайяну явиться на заседание суда, а нес лишь просьбу стать свидетелем на процессе.

А между тем инвесторы собираются ссудить с мятежного бизнесмена миллиарды долларов ущерба, заявляя о том, что его публикация в одной западной социальной сети побудила их к приобретению большого количества акций Tesla.

Американское издание Bloomberg сообщает, что все, с чем остался Маск — это переписка с шейхом Ясиром, которую суд сделал достоянием широкой общественности в апреле прошлого года. Согласно данной переписке, шейх выражал готовность выделить деньги на приобретение Tesla, однако он подчеркивал, что инвесторы Суверенного фонда не могут принять решение о совершении сделки без получения от Маска исчерпывающей информации о деятельности компании, которую они, кстати сказать, так и не получили.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

При этом вся линия защиты Маска в будущем процессе строится на том, что Суверенный фонд Саудовской Аравии на протяжении многих лет буквально-таки упрашивал его сделать Tesla частной компанией, а потому он мог спокойно делать подобные заявления. Однако журналисты Bloomberg отмечают определенную враждебность в ставшей достоянием общественности переписке, а больше у «любимчика публики» для поддержания штанов ничего и нет.