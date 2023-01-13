Главный любитель взбаламутить воду в западном информационном пространстве — Илон Маск, судя по всему, заработал себе новую головную боль. Нет, ему не впервой, но мир западного бизнеса — вещь крайне жестокая, поскольку все закидывают тебя деньгами лишь по пути наверх, в то время как стоит вчерашнему любимцу публики оступиться, его тут же начинают рвать на части.
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Вот у господина Маска забот сегодня полна коробочка. К примеру, его хотят привести к ответу акционеры компании Tesla за то, что он (предположительно) ввел их в заблуждение в августе 2018 года, когда он сообщил в социальных сетях, что собирается сделать Tesla частной компанией путем выкупа акций по цене 420 долларов за штуку. Более того, в этом же посте он сообщил, что у него есть источник финансирования этой затеи.
Источником, как оказалось, был распорядитель Суверенного фонда Саудовской Аравии, шейх Ясир Аль-Румайян, который имеет в своем распоряжении сумму в 620 миллиардов долларов. Маск попытался вызвать шейха в суд в качестве свидетеля, но в духе нынешних американо-саудовских отношений юристы Аль-Румайяна поспешили заявить, что повестки суда американского штата Сан-Франциско не имеют никакой юридической силы в Эр-Рияде.
Более того, юристы Суверенного фонда отметили, что сам инициированный Илоном Маском запрос, направленный в офис нью-йоркской дочки инвестиционной организации, не содержал требования к Аль-Румайяну явиться на заседание суда, а нес лишь просьбу стать свидетелем на процессе.
А между тем инвесторы собираются ссудить с мятежного бизнесмена миллиарды долларов ущерба, заявляя о том, что его публикация в одной западной социальной сети побудила их к приобретению большого количества акций Tesla.
Американское издание Bloomberg сообщает, что все, с чем остался Маск — это переписка с шейхом Ясиром, которую суд сделал достоянием широкой общественности в апреле прошлого года. Согласно данной переписке, шейх выражал готовность выделить деньги на приобретение Tesla, однако он подчеркивал, что инвесторы Суверенного фонда не могут принять решение о совершении сделки без получения от Маска исчерпывающей информации о деятельности компании, которую они, кстати сказать, так и не получили.
При этом вся линия защиты Маска в будущем процессе строится на том, что Суверенный фонд Саудовской Аравии на протяжении многих лет буквально-таки упрашивал его сделать Tesla частной компанией, а потому он мог спокойно делать подобные заявления. Однако журналисты Bloomberg отмечают определенную враждебность в ставшей достоянием общественности переписке, а больше у «любимчика публики» для поддержания штанов ничего и нет.