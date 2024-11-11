Американского пилота обвиняют в том, что он каким-то шестым чувством не смог определить, какие приборы работают, а какие - нет.

Чем дольше американские вооруженные силы продолжают использовать истребитель F-35, тем больше проблем это порождает, в том числе и с летным составом, который и без того в Соединенных Штатах сегодня на вес золота, прежде всего из-за отсутствия необходимого количества рекрутов.

Так, пятидесятилетнего пилота морской пехоты США Чарльза Дель Пизо сняли с командования испытательным подразделением ВМФ США после того, как его начальство получило подробный отчет об инциденте с F-35B, разбившемся в Южной Каролине в сентябре прошлого года. Дель Пизо находился за штурвалом самолета, многие системы которого отказали прямо в полете, что вынудило летчика катапультироваться. Однако американское военное командование смутил тот факт, что самолет пролетел еще сто двадцать километров без летчика, прежде чем, наконец, разбиться.

Примечательно, что Дель Пизо действовал в строгом соответствии с инструкцией, которая рекомендует покинуть кабину пилота, если самолет стал неуправляемым. Однако начальство Дель Пизо посчитало, что опытный пилот недостаточно точно оценил, насколько неуправляемым стал его самолет, из-за чего и сняло ветерана морской пехоты с должности.

Проблемы у американского полковника начались в тот момент, когда он сообщил своему ведомому, что переходит в режим вертикальной посадки, после чего он перевел самолет в соответствующий режим. После этого все дисплеи начали произвольно выключаться и включаться, параллельно выдавая сообщения об ошибке, в то время как пилот потерял связь как с ведомым, так и с землей.

Отчет пришел к выводу, что «некоторые приборы все еще показывали точные данные, а запасная система радиосвязи частично работала», что якобы должно было стать достаточным основанием для того, чтобы пилот рискнул своей жизнью и попытался спасти самолет в условиях, когда над базой Чарльтон не только стоял плотный туман, но и лил проливной дождь.

Стоит отметить, что Дель Пизо открыто признался следователям, что он не имел малейшего понятие о том, какие приборы все еще исправны, а какие показывают недостоверную информацию, однако отныне и впредь пилоты F-35 вынуждены будут оценивать, насколько неуправляемым стал их самолет, прежде чем перейти к выполнению инструкции о катапультировании.

Стоит ли говорить, что это наложит дополнительный негативный отпечаток на и без того проблемный самолет, который американские военные буквально уже не знаю куда деть. F-35 уже даже как систему ДРЛОиУ использовать, но советские С-300 дали решительный отпор этим попыткам.