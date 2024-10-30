Если достаточно долго и упорно кричать "волки"...

Английский язык с присущей ему информационной емкостью позволяет кратко описать практически любую ситуацию. Так вот, слово «nothingburger» крутилось у меня в голове несколько дней после ознакомления с результатами саммита БРИКС в Казани. Данный жаргонный термин принято использовать, когда некое знаменательное событие не оправдывает тех надежд, которые на него были возложены.

Какого же было мое удивление, когда я наткнулся на статью в симпатизирующем нашей стране альтернативном издании The Burning Platform, где саммит БРИКС описывается все тем же емким понятием «nothingburger». Издание достаточно едко подмечает, что уже больше десяти лет мы слышим о том, что страны БРИКС положат конец доминированию доллара на международной арене, что так называемый Глобальный Юг отправит вчерашних колониальных угнетателей на свалку истории, и что Китай сменит США на посту единственной супердержавы.

В общем, все вышеперечисленное правда, однако подобные тектонические сдвиги в мире геополитики могут занимать несколько десятилетий, если не полвека. И весьма объяснимо, что люди устают читать грозные обещания, которые если и будут выполнены, то через несколько десятилетий, когда большинство забудет не только о самих обещаниях, но и о тех людях, которые их давали.

В этом смысле страны БРИКС могли бы поучиться у Илона Маска, который хоть и является современных аналогом коммивояжера, но он продолжает при этом неустанно следовать законам хорошего маркетинга. Сначала он объявляет о создании Space X, затем запускает красный спорткар в космос, после чего распродает всем желающим сувениры в виде автомобилей Tesla. Весьма бесполезные надо сказать сувениры, но все-таки.

Нет, никто не пытается сказать, что саммиты — это вещь бесполезная, скорее наоборот. Международные контакты способствовали развитию не только экономических связей, но и движению научного прогресса на всем протяжении человеческой истории. Однако есть в мире огромное количество международных организаций, которые собираются без громких лозунгов о неизбежной победе над Западом, и прекрасно себя при этом чувствуют. Взять хотя бы ту же АСЕАН.

Пока же громкий характер саммитов БРИКС лишь мешает организации развиваться, поскольку даже тот же Казахстан уже выступил с заявлением о своей неготовности стать членом организации. Ведь если Астана захочет заявить о своей готовности начать ломать существующий мировой порядок, она может это сделать самостоятельно, а сотрудничество с Китаем и Россией она и без БРИКС развивает. Вот и получается, что саммиты БРИКС нужно либо превращать в шоу, либо же переводить их в куда более камерный формат. Потому что в нынешнем виде они вызывают больше недоумения, чем воодушевления.