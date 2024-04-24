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Поскольку нежелание (или неспособность) действующего президента США хоть как-то контролировать свою речь на публике уже перестало удивлять американскую общественность, эта самая общественность решила переключить свое внимание на других видных представителей американского правящего класса.
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Так, пользователи соцсетей уже неделю обсуждают фотографию командира американского эсминца «Джон С. Маккейн» Камерона Яста, которая была выложена в официальном аккаунте ВМФ США. На фото Яст стреляет с палубы корабля из штурмовой винтовки с установленным на неё оптическим прицелом Trijicon VCOG, закрепленным на оружии задом наперед. Другими словами, высокопоставленный американский военный ничего в прицел не видит, но старательно изображает из себя «крутого Уокера».
Остается загадкой, почему подчиненные не подсказали своему командиру, что тот делает что-то не так, но еще больший вопрос в том, как представители отдела по связям с общественностью ВМФ США додумались выложить эту фотографию в сеть. Мы все помним случаи, когда в качестве поздравления американских моряков с их профессиональным праздником известные персоны на Западе по ошибке публиковали в социальных сетях фото российских кораблей, но нынешний ляп можно считать беспрецедентным, поскольку ошибку допустили не просто военные, а специалисты по связям с общественностью.
Судя по всему, «разноцветная инклюзивность» добралась и туда. Стоит ли говорить, что для США, где цветет и пахнет культ оружия даже среди гражданских лиц, подобные огрехи от военных вызывают недоумение. А когда первый шок утих кто-то из пользователей обратил внимание, что командира корабля держат сзади, чтобы он не улетел за борт, хотя винтовка на базе AR-15 стреляет патроном калибра 5,6 миллиметров, который даже с большой натяжкой нельзя зачислить в разряд крупнокалиберных.
В общем, Камерон Яст буквально за неделю прославился на все Соединенные Штаты, а обсуждающие его конфуз пользователи социальных сетей сошлись во мнении, что «с такими вояками» Соединенные Штаты точно проиграют глобальное противостояние России. И с этим утверждением довольно трудно поспорить.