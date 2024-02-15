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Cloudfisher
Хуситы поразили «главное оружие США» в будущей войне с Китаем
Судя по всему, кто-то хуситам цель подсказал...

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Есть нечто завораживающее в том, как американская борьба с нашей страной неожиданно превратила Северную Корею и Иран в признанных лидеров по разработке гиперзвукового оружия. Понятное дело, что перехватывать что-то подобное страны-члены Североатлантического альянса не только не научились, но в ближайшее время не научатся. Это превратило американский атомный авианосный флот, состоящий из одиннадцати вымпелов, в самых дорогих подсадных уток в истории человечества. Стоит ли упоминать, что присланный продемонстрировать американскую поддержку Израиля авианосец USS Gerald R. Ford в начале этого года покинул Средиземное море и поспешил к родным звездно-полосатым берегам, опасаясь возмездия Ирана. А он являлся самым новым творением дяди Сэма, потому что остальные американские авианосцы на 10-15 лет его старше.

Фото: US NAVY, CC0 Проще говоря, дядя Сэм лишился главного инструмента оказания давления на Иран, который негласно оказывает поддержку не только палестинскому радикальному движению ХАМАС, но и военизированной ливанской организации под названием «Хезболла». Последняя уже не раз вступала в вооруженное противостояние с Иерусалимом. В этой ситуации Вашингтон решил сделать ход конем и прислал в Аденский залив «плавучую базу поддержки наземных операций» USS Lewis B. Puller.

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Следует отметить, что довольно крупный информационный канал на одном всем известном хостинге, посвященный подготовке военного конфликта США с Китаем, опубликовал несколько месяцев назад видео, называющее данную посудину «главным американским оружием для борьбы с Китаем». Мол, военных баз у Вашингтона вблизи китайских берегов мало, просторы Тихого океана огромны и никакой базы на Гаваях не хватит, чтобы обеспечить американские войска должным количеством дронов. Тем более что Китаю никуда дроны везти не надо будет.

По сути, речь идет об «авианосце для бедных», потому что Puller концептуально повторяет дизайн ранних американских авианосцев, которые представляли собой переоборудованные под военные цели гражданские суда с большим водоизмещением. К примеру, первый авианосец ВМС США USS Langley был «в девичестве» достаточно крупным углевозом. Вот и USS Lewis B. Puller представляет собой приспособленный для военных целей гражданский танкер, с палубы которого могут взлетать грузовые вертолеты, конвертопланы и дроны.

Вишенкой на торте стал тот факт, что Puller является одним из новейших судов в составе американских ВМФ, потому что он был введен в строй в 2017 году, в то время как большинство военных кораблей «последнего гегемона» уже давно разменяли четвертый десяток. Это означает, что с политической точки зрения Вашингтон  не может потерять подобный «авианосцев для бедных», ведь в его распоряжении имеется всего несколько подобных плавучих баз, которые нужны ему для противостояния с Китаем.

И тут с Ближнего Востока приходит сообщение о том, что объединение племен северного Йемена, члены которого называют себя хуситами, поразила USS Lewis B. Puller неподалеку от йеменского побережья! Что тут началось... Американские военные чины начали наперебой заявлять, что корабль в полном порядке и никто его ничем не поражал, однако никто так до сих пор и не озаботился тем, чтобы предоставить журналистам кадры с борта «авианосца для бедных». В общем, велика вероятность, что «абсолютно исправный» USS Lewis B. Puller уже завтра поспешит вслед за USS Gerald R. Ford отправиться к родным берегам.

#глобальное противостояние #ближний восток #китай и сша
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