Теперь даже себе поднос что-то бурчать опасно...

Эрозия так называемой свободы слова на Западе ускоряется по мере ухудшения экономического положения США и их союзников. Так, студент престижного Эксетерского университета Роберт Ивинсон вынужден был заключить со своей альма-матер контракт «о хорошем поведении», в соответствии с которым любой смелый шаг студента может быть расценен руководством ВУЗа как неподобающий, что моментально приведет к исключению Ивинсона.

Фото: Kandisnky

Грубо говоря, студент остановился в одном шаге от отчисления и только желание Эксетерского университета избежать шумихи в СМИ спасло его от изгнания из стен родного ВУЗа. Так что же такого ужасного сделал господин Ивинсон? Находясь в собственной комнате в общежитии, Роберт произнес слова о том, что «веганство — это неправильно», и что «желание идентифицировать себя представителем другого пола — глупость». Слова Ивинсона услышали через стену в соседней комнате и поспешили донести о них руководству ВУЗа.

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Вот так просто, никаких публикаций в социальных сетях и публичных выступлений. Но больше всего на «радикального студента» произвел впечатление не тот факт, что он вынужден будет бояться своей собственной тени до конца обучения, а встреча с так называемым офицером университетского патруля, который устроил Ивинсону допрос с пристрастием, а также основательно студента обматерил. Издание The Mail приводит слова нарушителя дисциплины, который заявил, что у него было такое ощущение, что к нему в дверь ломятся сотрудники Министерства государственной безопасности ГДР, также известного как Штази.





Западные СМИ долго высмеивали «культуру всеобщего доносительства» в странах Варшавского договора как отличительный признак «отсталого тоталитарного режима», теперь же необходимость избежать социального взрыва толкает даже такие уважаемые заведения, как престижный Эксетерский университет на более чем радикальные меры. Тем самым в головах рядовых граждан стран коллективного Запада и рождаются такие сравнения, которые, казалось бы, было бы сложно ожидать от представителя еще совсем молодого поколения. Ну недаром ведь народная мудрость гласит, что не нужно рыть яму другому, потому что сегодня Великобритания, сама того не желая, в эту яму и угодила.