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Студент Эксетерского университета сравнил обращение в ВУЗе с допросом Штази
Теперь даже себе поднос что-то бурчать опасно...

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Эрозия так называемой свободы слова на Западе ускоряется по мере ухудшения экономического положения США и их союзников. Так, студент престижного Эксетерского университета Роберт Ивинсон вынужден был заключить со своей альма-матер контракт «о хорошем поведении», в соответствии с которым любой смелый шаг студента может быть расценен руководством ВУЗа как неподобающий, что моментально приведет к исключению Ивинсона.

Фото: Kandisnky 
Грубо говоря, студент остановился в одном шаге от отчисления и только желание Эксетерского университета избежать шумихи в СМИ спасло его от изгнания из стен родного ВУЗа. Так что же такого ужасного сделал господин Ивинсон? Находясь в собственной комнате в общежитии, Роберт произнес слова о том, что «веганство — это неправильно», и что «желание идентифицировать себя представителем другого пола — глупость». Слова Ивинсона услышали через стену в соседней комнате и поспешили донести о них руководству ВУЗа.

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Вот так просто, никаких публикаций в социальных сетях и публичных выступлений. Но больше всего на «радикального студента» произвел впечатление не тот факт, что он вынужден будет бояться своей собственной тени до конца обучения, а встреча с так называемым офицером университетского патруля, который устроил Ивинсону допрос с пристрастием, а также основательно студента обматерил. Издание The Mail приводит слова нарушителя дисциплины, который заявил, что у него было такое ощущение, что к нему в дверь ломятся сотрудники Министерства государственной безопасности ГДР, также известного как Штази.  


Западные СМИ долго высмеивали «культуру всеобщего доносительства» в странах Варшавского договора как отличительный признак «отсталого тоталитарного режима», теперь же необходимость избежать социального взрыва толкает даже такие уважаемые заведения, как престижный Эксетерский университет на более чем радикальные меры. Тем самым в головах рядовых граждан стран коллективного Запада и рождаются такие сравнения, которые, казалось бы, было бы сложно ожидать от представителя еще совсем молодого поколения. Ну недаром ведь народная мудрость гласит, что не нужно рыть яму другому, потому что сегодня Великобритания, сама того не желая, в эту яму и угодила.

#глобальное противостояние #свобода слова #инклюзивный дизайн
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Майя Леонтьева
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У него две повестки - для внешнего и внутреннего контуров. Зачем ему говорить на весь мир что Китай или Иран поставляет, если Украина хочет оторвать эти страны от РФ?
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ev_rus
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Там видео уровня 5700XT.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
El Grechko
16:08
Ну читай новости. Периодически вылазило раньше "в немецком магазине продал больше райзенов чем интелов". Вот, видимо ворврот одну из таких новостей прочитал, а дальше уже экстраполировал на всю Европу...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Cowboy Huggies
16:06
А что в айде64 этот тест тестирует? Понятно что процессор, но насколько он отражает реальное быстродействие?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Александр
16:05
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ev_rus
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Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Китя
16:01
Пример привел. и очевидно что UserBenchmark сайт проплаченный.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
15:58
Ну по своему ты тоже прав конечно и я так думал. Сейчас я рассуждаю все таки что здесь имеет место быть уже банальный маркетинг.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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