Польские военных ожидает большой сюрприз...

Поскольку мы уже теперь достоверно знаем, что Киев полностью израсходовал свой запас артиллерийских снарядов, падение Авдеевки может повлечь за собой обрушение всей линии боевого соприкосновения, что при условии господства ВКС РФ в воздухе должно иметь катастрофические последствия для украинских вооруженных сил, ведь отступать им придется под непрекращающимися налетами российской авиации.

Фото: Sonia Dauer, CC0

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В этом контексте велика вероятность того, что западные страны могут попытаться остановить «схлопывание» антироссийского проекта под названием Украина путем ввода польских войск на территорию «незалежной». В своем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер уже отмечал, что Россия может благосклонно посмотреть на венгерские территориальные притязания к Украине, однако разногласия Москвы с Польшей насчитывают не одно столетие, и меньше всего российскому руководству сейчас нужно, чтобы США бросили поляков на спасение «незалежной».

И тут мы видим в СМИ заявление начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Рудского, который объявил журналистам, что военнослужащие стран-членов НАТО участвуют в конфликте на Украине в качестве операторов установок ПВО и РСЗО. И это заявление имеет принципиальное значение.

Поскольку западные системы вооружений использовались для атак на мирные российские города, в случае удара ВС РФ по вошедшим на Украину польским войскам Варшава не сможет заявить, что на неё напали, что должно было бы привести в действие пятую статью устава НАТО, подразумевающую необходимость коллективной обороны. Вернее, заявить-то Варшава может что угодно, однако в сложившейся ситуации прения в Брюсселе займут достаточно времени, чтобы обеспечить Москве свободу рук на Украине.

Понятное дело, что Россия давно знала о том, что военнослужащие стран НАТО участвуют в атаках на российские города, однако российское руководство не торопилось разглашать данную информацию. Можно поспорить, что у Москвы и доказательства подобного участия имеются.

В общем, Польше в очередной раз пытаются намекнуть, что делать глупости не стоит, точно так же, как об этом долго и настойчиво предупреждали Украину. Прислушаются ли в НАТО к российским предупреждениям — никому не известно, однако все указывает на то, что время увещеваний подходит к концу.