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Соединенные Штаты упрашивают Турцию продать Киеву снаряды 155-мм
Чего не сделаешь, когда у тебя нет запасного плана...

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Любопытная штука — математика. Стоило мне в прошлом году высчитать, что поставленных Киеву артиллерийских снарядов хватит до февраля этого года, как я приготовился ждать новостей. И вот, отставка Залужного, а следом за ней и падение Авдеевки подтвердили верность моих расчетов. Артиллерийских снарядов у ВСУ просто-напросто не осталось, что говорит о возможном обвале всей линии боевого соприкосновения, с последующим бегством регулярных украинских частей. 

Фото: Wikimedia Commons

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Понятное дело, что в Вашингтоне давно знали о том, что Киев должен будет остаться без амуниции, и предпринимали лихорадочные шаги по закупке снарядов калибром 155 миллиметров по всему миру. В частности, в СМИ уже мелькали новости о том, что Греция может продать США 75 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Подобного запаса могло бы хватить ВСУ на три с половиной дня ведения боевых действий, но это все же лучше, чем ничего. Только вот незадача — большая часть так называемого «теневого флота», который обеспечивает доставку российских углеводородов по всему миру в обход западных санкций, принадлежит грекам. 

Стоит ли упоминать, что рачительные наследники античности не торопятся резать курицу, которая несет золотые яйца, поэтому снаряды Афины американцам могут и продать, но перед этим они как следует потянут время, чтобы убедиться, что ВСУ уже точно ничего не поможет. 

А между тем в ближневосточных СМИ все чаще и чаще начали появляться сообщения о том, что Вашингтон заинтересован в приобретении у Анкары артиллерийских снарядов, которые она производит в больших количествах для собственной самоходной гаубицы. Более того, главный инспиратор государственного переворота на Украине 2014 года — сотрудник госдепартамента США Виктория Нуланд призналась СМИ, что «Вашингтону очень нужны турецкие снаряды». 

Можно не сомневаться, что Тайиип Эрдоган и глазом бы не моргнул, если бы он решился продать столь необходимые ВСУ снаряды Украине, несмотря на крепнущие турецко-российские связи. Но тут есть детали. Во-первых, турецкие войска продолжают ожесточенное противостояние с проамериканскими курдскими формированиями в Сирии, а потому помогать дяде Сэму оружием Эрдоган не захочет. Кроме того, нет никакой гарантии, что в последний момент Вашингтон не отправит снаряды Израилю, который так же зависит от западных поставок, а турки не могут позволить себе роль пособников угнетателей палестинского народа. А потому госпожу Нуланд ждет большое разочарование.

#сво #россия против сша #глобальное проивостояние
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