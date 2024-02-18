Все это грустно и печально, ведь речь идет о живых людях...

Пока российские СМИ от всей души поливают грязью сбежавших из России «звезд» за их трусость и малодушие, мало кто вспоминает о существовании настоящих изменников Родины. Одним из таких изменников был Сергей Скрипаль, который занимал высокопоставленную должность в ГРУ, пока не был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. После обмена заключенными с западными спецслужбами Скрипаль проживал на территории Соединенного Королевства, где и вроде как был «отравлен» нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок».

Фото: Wikimedia Commons, CC0

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Следует отметить, что, несмотря на то, что провокация с «отравлением» Скрипалей разыгрывалась западными спецслужбами на самом высоком политическом уровне, как сам Скрипаль, так и его дочь Юлия остались живы после предположительного контакта с боевым химическим оружием, которое было создано для того, чтобы «выкашивать» целые роты. Как-то странно, не правда ли?

Дело в том, что страны коллективного Запада до последнего сохраняли надежду на то, что они смогут создать из так называемой «пятой колонны» внутри российского общества настоящую политическую силу, способную поставить стабильность и благополучие российского государства под вопрос. Тот же Алексей Навальный, который умер в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе на прошлой неделе, так же без долговременных последствий для своего здоровья предположительно пережил встречу со страшным нервно-паралитическим веществом.

Поскольку страны коллективного Запада исчерпали свой потенциал не только для нанесения поражения России на поле боя, но и для устрашения российского населения с помощью атак, имеющих все признаки атак террористических, они решили нарушить свое давнее правило по сохранению жизни представителям «пятой колоны» в России, что и могло отразиться в безвременной кончине российского «оппозиционера».

Никакой разницы для политической жизни страны бесславная кончина некогда скандальной личности не сыграла, но зато Запад получил возможность хоть как-то отыграть назад очки в медийном противостоянии, которые он проиграл в результате приезда Такера Карлсона в Россию. А ведь когда-то сама Ангела Меркель хлопотала о благосостоянии российского «оппозиционера» на немецкой земле, и вот как это все закончилось?

В этом контексте сложно представить, как Вашингтон и страны коллективного Запада теперь будут искать агентов влияния на российской территории, поскольку вместо картин сытой и благополучной старости на Западе у слабых духом и беспринципных теперь будет перед глазами стоять лицо Навального. И это мы еще не знаем, чем закончится для Зеленского его опрометчивая политическая авантюра, потому что его предшественник на роль «победителя России» по имени Михаил продолжает отбывать тюремное заключение, несмотря на проблемы со здоровьем.



