Стыд за "труды" соратников по цеху - ощущение не новое...

Освещение в СМИ ситуации с поражением большого десантного корабля «Новочеркасск» Черноморского флота в порту Феодосии ракетой Storm Shadow создает впечатление, что с утренника в детском саду сбежали дети и заперлись в кабинетах именитых редакций. Впрочем, дети чаще ведут себя куда более культурно и сознательно, чем многие взрослые, которые носят сегодня гордое звание журналистов.

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Ночь, конец декабря, Феодосия. В стоящий у причальной стенки «Новочеркасск» влетает англо-французская ракета, начинается пожар. Неизвестно, какое количество членов экипажа было на борту корабля, поэтому способность команды побороться за живучесть боевого судна вызывает вопросы. Корабль садится на грунт, есть погибшие и пропавшие без вести. Люди выполнявшие свой боевой долг. Но что мы слышим вместо соболезнований родным и близким?

Нелепые рассуждения о том, что в бухте Феодосии неудобно маневрировать из-за того, что она узкая. Как, вообще, пришвартованный большой десантный корабль должен маневрировать в отсутствие части или всего экипажа и зачем ему это делать? Он уворачивается от торпеды?

Дальше — больше. Целый ряд отечественных изданий по-отечески журит Министерство обороны РФ, которое сообщило о повреждении корабля в ходе защиты порта. Мол, зачем делать нелепые заявления, если корабль наверняка погиб? Масла в огонь подливают заявления украинских властей, которые пожертвовали двумя бомбардировщиками Су-24 ради поражения «Новочеркасска».

Всем подобным экспертам хочется порекомендовать внимательно изучить список кораблей, которые Японский императорский флот «потопил» в ходе известной атаки на гавань Пёрл-Харбор. Так вот, абсолютное большинство сгоревших и севших на грунт кораблей были полностью восстановлены уже к 1944 году, поэтому слушать надо заявления представителей Минобороны РФ, а не чьи-то фантазии.

Наконец, откровенное умиление вызывают призывы навести порядок в руководстве Черноморского флота и сделать так, чтобы что-то подобное больше не повторилось. А чего же Суворова с Жуковым сразу же не снимали с руководства после первого же раненого солдата в их армиях? Такое ощущение, что отечественные акулы пера не слишком-то хорошо отдают себе отчет, что Россия ведет противостояние со странами коллективного Запада, которые кованым сапогом стояли на шее у всего мира последние триста лет. Как говорил один наш известный политический деятель: «Это вам не это»! В общем, погоня за просмотрами — это занятие, безусловно, интересное, но неплохо было бы иногда вспоминать, зачем люди вообще шли в эту профессию.