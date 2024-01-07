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Билл Гейтс поделился своими предсказаниями на 2024 год
Будущее обещает быть интересным...

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Прошли те времена, когда в общественном сознании имя Билла Гейтса было неразрывно связано с той ролью, которую он сыграл в деле создания и становления такого IT-исполина, как Microsoft. Сегодня Гейтса гораздо чаще вспоминают из-за его поддержки идеи «принудительного уменьшения населения Земли», которую он продвигает через фонд Билла и Мелинды Гейтсов, а также из-за проведенной им симуляции глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции, которая была успешно завершена задолго до начала этой самой пандемии университетом Джона Хопкинса.  

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Последняя деталь делает из Гейтса этакого «ясновидящего», который способен заглянуть туда, куда простые смертные заглянуть не в состоянии — в будущее. Впрочем, как метко выразился один западный комментатор, если ты вкладываешь миллиарды долларов в то, чтобы повлиять на курс развития человеческого общества, то твои предсказания уже и вовсе и не предсказания, поскольку ты напрямую влияешь на конечный результат.

В этом смысле предсказания Билла Гейтса на 2024 год — это прекрасный способ узнать, во что глобальные элиты собираются вкладывать свои деньги в обозримом будущем. В частности, рассуждая о уже начавшемся годе, основатель Microsoft заявил, что уже через 18-24 месяца искусственный интеллект будет играть ощутимую роль в лечении больных в США. При этом абсолютно непонятно, куда делись предсказания о том, что ИИ оставит миллионы людей без работы уже завтра, но поверить в то, что через год американской публике будут продавать какое-нибудь суперлекарство под эгидой того, что это ноу-хау разработал всемогущий искусственный интеллект, весьма несложно.

Дальше — больше. Гейтс заявил о том, что выборы в Соединенных Штатах, Индии и Южной Африке будут играть важную роль в развитии всего человечества. И хотя Гейтс, судя по всему, точно так же, как и я, уверен, что Джо Байден едва ли будет готов расстаться с президентским креслом, поскольку он говорит о «дальнейшем развитии зеленой энергетики» в контексте выборов, интерес одного из богатейших людей в мире к волеизъявлению в двух странах-членах БРИКС должен заставить индусов и южноафриканцев серьезно напрячься.

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Наконец, Гейтс заговорил о том, что «мы недооценили ту роль, которую ядерная энергетика должна сыграть в отказе от углеводородов». Проще говоря, так называемый «зеленый переход» потерпел полное фиаско и теперь страны коллективного Запада начнут пытаться воскрешать ядерную энергетику. Отказ от неё произошел прежде всего потому, что Россия является признанным лидером в деле освоения мирного атома, но деваться Гейтсу и другим западным олигархам некуда.  В общем, не случайно же на недавнем климатическом саммите США и еще 21 страна подписали декларацию об увеличении выработки ядерной энергии в три раза к 2050 году. А мне вот тоже Росатом всегда казался более перспективной компанией, нежели тот же самый Газпром. И теперь я такой не один!

#глобальное противостояние #россия против сша #сша банановая республика
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