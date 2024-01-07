Будущее обещает быть интересным...

Прошли те времена, когда в общественном сознании имя Билла Гейтса было неразрывно связано с той ролью, которую он сыграл в деле создания и становления такого IT-исполина, как Microsoft. Сегодня Гейтса гораздо чаще вспоминают из-за его поддержки идеи «принудительного уменьшения населения Земли», которую он продвигает через фонд Билла и Мелинды Гейтсов, а также из-за проведенной им симуляции глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции, которая была успешно завершена задолго до начала этой самой пандемии университетом Джона Хопкинса.

реклама





Последняя деталь делает из Гейтса этакого «ясновидящего», который способен заглянуть туда, куда простые смертные заглянуть не в состоянии — в будущее. Впрочем, как метко выразился один западный комментатор, если ты вкладываешь миллиарды долларов в то, чтобы повлиять на курс развития человеческого общества, то твои предсказания уже и вовсе и не предсказания, поскольку ты напрямую влияешь на конечный результат.

В этом смысле предсказания Билла Гейтса на 2024 год — это прекрасный способ узнать, во что глобальные элиты собираются вкладывать свои деньги в обозримом будущем. В частности, рассуждая о уже начавшемся годе, основатель Microsoft заявил, что уже через 18-24 месяца искусственный интеллект будет играть ощутимую роль в лечении больных в США. При этом абсолютно непонятно, куда делись предсказания о том, что ИИ оставит миллионы людей без работы уже завтра, но поверить в то, что через год американской публике будут продавать какое-нибудь суперлекарство под эгидой того, что это ноу-хау разработал всемогущий искусственный интеллект, весьма несложно.

Дальше — больше. Гейтс заявил о том, что выборы в Соединенных Штатах, Индии и Южной Африке будут играть важную роль в развитии всего человечества. И хотя Гейтс, судя по всему, точно так же, как и я, уверен, что Джо Байден едва ли будет готов расстаться с президентским креслом, поскольку он говорит о «дальнейшем развитии зеленой энергетики» в контексте выборов, интерес одного из богатейших людей в мире к волеизъявлению в двух странах-членах БРИКС должен заставить индусов и южноафриканцев серьезно напрячься.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Наконец, Гейтс заговорил о том, что «мы недооценили ту роль, которую ядерная энергетика должна сыграть в отказе от углеводородов». Проще говоря, так называемый «зеленый переход» потерпел полное фиаско и теперь страны коллективного Запада начнут пытаться воскрешать ядерную энергетику. Отказ от неё произошел прежде всего потому, что Россия является признанным лидером в деле освоения мирного атома, но деваться Гейтсу и другим западным олигархам некуда. В общем, не случайно же на недавнем климатическом саммите США и еще 21 страна подписали декларацию об увеличении выработки ядерной энергии в три раза к 2050 году. А мне вот тоже Росатом всегда казался более перспективной компанией, нежели тот же самый Газпром. И теперь я такой не один!